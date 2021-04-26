Çocuk yaşta evliliklerde Van 7'nci sırada - Son Dakika

Çocuk yaşta evliliklerde Van 7'nci sırada

Projenin ikinci fazının gerçekleştirileceği Van'da, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye'ye Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) da destek verecek.

2018 yılı verilerine göre Türkiye'de 20-49 yaş arasında olan her 5 kadından 1'i 18 yaşından önce evlendi. 18 yaşından önce evlenen her 3 kadından 1'i de yine çocuk yaşta anne oldu. Erken yaşta ve zorla evlilikleri önleme hedefiyle yola çıkan proje, 2018 yılında Sabancı Vakfı desteğiyle ilk olarak Nevşehir'de başladı. Nevşehir, çocuk yaşta evlilik oranının en yüksek olduğu iller sıralamasında 15. sırada yer alıyor. Proje kapsamında Nevşehir'de bugüne kadar 1.600'den fazla hane ve esnaf ziyareti gerçekleştirildi; mahalle toplantıları ve aile farkındalık seminerleriyle yaklaşık 350 kişiyle temasa geçildi ve tüm süreç boyunca 47 hizmet sağlayıcısına çocuk yaşta evliliklerin etkileri üzerine kapasite geliştirme eğitimleri verildi.

"Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi" projesinde Van'da da çalışmalara başlanıyor

Sabancı Vakfı desteğiyle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye tarafından geçen yıl Nevşehir'de hayata geçirilen "Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi" projesinde Van'da da çalışmalara başlanıyor. 2019 yılında ilk fazı gerçekleştirilen ve sağlık aracıları ile çocuk yaşta evliliklerin sağlık riskleri ve sonuçları konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen proje, bu yıl Nevşehir'in yanı sıra Van'da da uygulanacak. Kapsamı genişleyerek yoluna devam eden proje; erken yaşta evliliklerin önlenmesi için bireylerin bilinçlendirilmesinin yanı sıra yerelde kapsamlı bir müdahale mekanizması oluşturulmasını da amaçlıyor. Proje kapsamında, Nevşehir il merkezindeki 4 mahallede, Acıgöl ilçesinde ve Van ili merkez/köylerinde saha çalışmalarına başlandı.

Sabancı Vakfı'nın erken yaşta ve zorla evlilikler konusunda sivil toplum kuruluşlarına verilen destekler ve yürütülen kampanyalar aracılığıyla yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğünü belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Hibe desteğimizle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye tarafından yürütülen Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi projesinin ilk fazında kendileri de erken yaşta evlendirilmiş sağlık aracıları, aldıkları eğitimlerin ardından Nevşehir'de kapı kapı dolaşarak aileleri çocuk yaşta evliliğin sağlık riskleri konusunda bilgilendirdi, kız çocuklarını 18 yaşından önce evlendirmemeleri için onları ikna etmeye çalıştı. Bunun yanı sıra, yereldeki STK'lar, akademisyenler ve tüm ilgili kamu kurumları da projede yer alarak başarılı projelerin olmazsa olmazı olan bütüncül yaklaşımın güzel bir örneğini sergilediler. Ne mutlu ki ilk fazı başarılı bir şekilde tamamlanan proje şimdi Nevşehir'in yanı sıra Van'da da çalışmalarına devam edecek. Bu projede yürütülen çalışmaların bir model haline gelmesi ve farklı illere yaygınlaştırılması ülkemizin en kritik problemlerinden biri olan erken yaşta ve zorla evliliklerin çözümü için çok önemli" dedi.