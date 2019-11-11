Son Dakika Haberleri: "Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi" çalıştayı düzenlendi
Son Dakika Güncel 'Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi' çalıştayı düzenlendi

"Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi" çalıştayı düzenlendi

7 saat önce

Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğinde yürütülen "Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi" kapsamında basın çalıştayı düzenlendi.

Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğinde yürütülen "Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi" kapsamında basın çalıştayı düzenlendi.


Nevşehir Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çiler Dursun, konuşma yaptı.


Sabancı Vakfı'nın desteğiyle sürdürülen projenin, erken yaşta evlilikler konusunda toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamasının amaçladığını belirten Dursun, istatistikler vererek bilgi paylaşımında bulundu.


Dursun, "Her üç kadından biri 18 yaş altı evlilik yapıyor. Toplam evlilikler içinde 18 yaş altı evliliklerin genel oranı yaklaşık yüzde 18 civarındadır. Bu durum Türkiye için önemli bir sorun olmakla beraber, yaygın halde devam ediyor." dedi.


Avrupa ülkeleri arasında en erken evliliğin Türkiye'de yapıldığını dile getiren Dursun, hukuksal bağlamda kesin bir dille suç oluşturan bu evliliklerin, medyada haberleştirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.


Toplantı, atölye çalışmalarının ardından sona erdi.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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