İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medaim Yanık, "Travmatik olaylar çocuğun zihnini bölmesine sebep olabilir. Çocuğu anne veya babadan uzak yerde büyütmek çocuğun anne ve babasının arasında duygusal kopukluğa, yabancılaşmalara sebep olabilir." dedi.

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) yeni dönem açılış konferansı Yanık'ın "Çocuk Yetiştirmede Travmatik Yanlışlar, Geliştiren Doğrular" başlıklı sunumuyla gerçekleştirildi.

YEKDER'den yapılan açıklamaya göre akademisyenler, anne-babalar ve STK temsilcilerinin katıldığı konferansta konuşan Yanık, çocuk eğitiminde 20 yıllık emeğin sonucu olduğunu belirttiği çalışmasını katılımcılarla paylaştı.

Eğitim ve terapi süreçlerinde hem negatifin hem de pozitifin aynı anda görülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yanık, danışanlardan aldıkları cevaplara göre yol çizdiklerini söyledi.

En sık tekrarlanan örnekleri tasnif ettiklerini belirten Yanık, böylece çocuk eğitiminde kesinlikle yapılmaması gereken 58 negatif ve yapılması faydalı olacak 29 pozitif hususu derlediklerini aktardı.

Çocuklarda travmatik etki bırakan en önemli etkenlerden birisinin, çocuğun yalnız, kardeşsiz, arkadaşsız büyümesi olduğunu belirten Yanık, "Bir çocuğun kendi başına diğer çocuklardan yalnız ve ayrı kalması bir risk faktörüdür. Bu, çocuğun zihnine zehirleyici toksik etki oluşturabilecek etkilerden biridir. Travmatik bu olaylar çocuğun zihnini bölmesine sebep olabilir. Çocuğu anne veya babadan uzak yerde büyütmek çocuğun anne ve babasının arasında duygusal kopukluğa, yabancılaşmalara sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

Dünyada çocukların kıyaslanması kadar tehlikeli bir şeyin olmadığını söyleyen Yanık, bunun olumsuz etkilere yol açtığını vurguladı.

Normal zamanda çocuklarına her şeylerini vakfeden anne ve babaların, öfke kontrolünü sağlayamayıp çocuklarına şiddet uyguladıklarında, bunun çocukların zihin dünyasında büyük travmatik bir anı olarak kalacağını dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

"Bir şey çocuğun dünyasında çok önemli ise bu şeye siz de önem verin. Çocuklar için babalarla olan anılar daha özeldir. Örneğin annenin şiddete uğramasına şahit olan çocuk yapılan işlemi kendisine yapılmış gibi hissetmektedir. Bu nedenle bazı çocuklar hep korku içinde kalıyorlar."