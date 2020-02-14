Çocuk yogası, otizm tedavisinin hizmetinde - Son Dakika

Türkiye'de giderek yaygınlaşan çocuk yogasının otizm de dahil pek çok hastalığın tedavisine yardımcı olmak amacıyla kullanılan bir terapi yöntemi olduğunu söyleyen Gökçe Gülen Akçin, "Yapılan araştırmalarla yoganın dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara olumlu katkılarının yanı sıra, otizmli çocuklar üzerindeki etkileri de incelenmiş durumda" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yazar Gökçe Gülen Akçin, 2004 yılında tanıştığı yoganın dünyada çocuk tutukluların ıslahı amacıyla da kullanıldığını öğrendikten sonra bir eğitim uzmanı olarak yoganın çocuk gelişimi üzerine etkilerini incelemeye başladığını söyledi. Çocuk yogasının aslında yetişkin yogasından çok da farklı olmadığını ifade eden Akçin "Çocuk yogası, yetişkin yogasında yer alan klasik pozların, çocuklar için uygun formata sokulmasıyla ortaya çıkıyor. Çocuk Yogasında yer alan temel çalışmalar, basit taklide dayalı nefes egzersizleri, duruş ve pozisyonlar, meditasyon ve masajdır. Oyun ve hikayeler yoluyla eğlenceli hale getirilerek uygulanan çocuk yogası, sosyo-duygusal ve fiziksel rahatlamayı sağlıyor. Yani çocuk yogası iletişim ve işbirliğine dayalı bir tekniktir" dedi.

YOGA ANAOKULU VE KREŞLERDE

Son yıllarda Türkiye'de bu çalışmayı doğru uygulayan çok sayıda çocuk yogası atölye programları açıldığını anlatan Akçin, "Yoga, artık pek çok anaokulunda etkinliklerin içinde yer alıyor. Çalışmalarımda çocukların hayal gücü ve yaratıcılığını da işin içine katarak, aktif katılımı sağlamak amacıyla yoga-drama ve masal anlatıcılığı tekniklerini biraraya getirerek uygulamalar yapıyorum. Hafif tonda sözsüz yoga müzikleri de olmazsa olmazım, müziğin çocuklar üzerinde iyileştirici, bedeni ve zihni sakinleştirici, yaratıcılığı arttırıcı gücüne inanıyorum" diye konuştu.

DOĞRU NEFES ALMA VE YOGA

Dünyada doğru nefes almanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği sonucuna ulaşıldığını kaydeden Gökçe Gülen Akçin, 'diyafram nefesinin' önemi üzerinde durarak yoga sayesinde doğru nefes alma tekniklerinin de öğrenildiğini ifade etti.

Akçin "Çocuklar üzerinde stresi azaltan genel sakinleştirici etkileri bulunan doğru nefesin, dikkat, odaklanma, olumsuz duygu ve düşünceleri kontrol etme gibi yararları da bulunuyor" dedi.

OTİZMLE MÜCADELEDE YOGA

ABD'de her 59 çocuktan 1'inde otizm spektrum bozukluğu tespit edildiğine işaret eden Gökçe Gülen Akçin "Bu oranın her yıl artması uzmanları farklı destekleyici terapi yöntemleri aramaya yöneltiyor. Yoga terapisi de bu yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalarla yoganın dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara olumlu katkılarının yanı sıra, Otizm adıyla bilinen nöro-gelişimsel farklılığı olan çocuklar üzerindeki etkileri de incelenmiş durumda" şeklinde konuştu.

Tamamlayıcı bir eğitim olarak okullarında düzenli aralıklarla günlük yoga programına katılan otizmli çocukların davranışlarında önemli gelişmeler gözlemlendiğini anlatan Gökçe Akçin, verilere göre, yoganın stresi azaltma etkisinden dolayı, otizm tanılı çocuklarda saldırganlık/öfke nöbetlerinde ve kaygıda azalma, konsantrasyonda artma; öğrenmeye daha açık, taklit ve sosyal-duygusal becerilerde gelişmeye yardımcı olabileceğini vurguladı.

ÇALIŞMA TAKVİMİ VE PERİYODUNUN ÖNEMİ

Gökçe Gülen Akçin, rutinlere yanıt veren otizmli çocukların yoga yaparken kendini güvende hissedebilmesi ve rahatlayabilmesi için çalışmalarının her hafta aynı sırayla tekrarlanması gereğine işaret etti.

Gülen Akçin, "Görsel ipuçları da çocuk için çok önemlidir, pozları gösteren yoga kartları uygulamalar esnasında muhakkak kullanılmalı ardından da duruşlar yetişkin ile birlikte tekrarlarla yapılmalıdır" diye konuştu.

"Yoga sevgi, saygı, güven üzerine kuruludur" diyen Gökçe Gülen Akçin şöyle devam etti: "Çocuk oyunlarında yaşanan rekabet kazan-kaybet yaklaşımı çocuk yogası aktivitelerinde yoktur. Dolayısıyla çevresiyle ihtiyaçları dışında bir iletişim kurmakta zorluk çeken otizmli çocuğun kendine güveninin artacağı bir ortam ile sosyal-duygusal dengeyi sağlayabilir. Çocuk yogası, kaba motor becerilerin de gelişmesine katkıda bulunuyor. Yoga, dengeli ve esnek bir vücut yapısının oluşmasına; uyku sorunları yaşayan çocukların daha rahat uykuya geçmelerine de yardımcı olabilir"