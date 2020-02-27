Çocuk yükümlüler için "Adım Adım Geleceğe Projesi" hayata geçirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk yükümlüler için 'Adım Adım Geleceğe Projesi' hayata geçirilecek - Son Dakika

Çocuk yükümlüler için "Adım Adım Geleceğe Projesi" hayata geçirilecek

7 saat önce

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, çocuk yükümlülere yönelik başlatacağı "Adım Adım Geleceğe Projesi"ni tanıttı.

Çocuk yükümlüler için

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, çocuk yükümlülere yönelik başlatacağı "Adım Adım Geleceğe Projesi"ni tanıttı.

İstanbul Çocukları Vakfı tarafından finanse edilen, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Güngören Kaymakamlığı, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güngören Kızılay Şubesince desteklenen "Adım Adım Geleceğe Projesi"nin tanıtım toplantısı Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yapıldı.

Programın açılışında konuşan Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah, denetimli serbestliğin suça karışan kişilerin infaz işlemlerini yürütürken tekrar suç işlememeleri ve yeniden topluma kazandırılmaları için eğitim ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirdiğini anlattı.

Ev hapsi, imza atma, elektronik takip, kamu yararlı bir işte çalışma, hastanede tedavi olma, belirli programlara katılma gibi tedbir ve yükümlülüklerin kendilerince takip edildiğini belirten Karakülah, yükümlülerin bu infazlarını toplum içinde yerine getirmelerinden dolayı topluma uyum sağlamalarının da önem taşıdığını vurguladı.

Karakülah, asıl önem verdikleri kısmın ise iyileştirme, topluma kazandırma ve suçtan arındırma olduğunun altını çizerek, "Bu amaçla çeşitli eğitsel ve bilişsel programlar uyguluyoruz. Bu programlarımız kişilerin durumlarına, ihtiyaçlarına göre yapılandırılıyor. Seminer, mesleki eğitim programları oluyor. Çeşitli etkinliklerle bu kişilerin sosyalleşmesini, hayata katılmasını, kendinin bir değer olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Amacımız yeniden suç işlemeyi, mümkün olduğunca özellikle çocuklarda bağımlılığı önlemek. Yetişkinlere ve 14-18 yaş arası gruba hitap ediyoruz. Adım Adım Geleceğe Projesi'yle farklı bir etkinlik ve program oluşturduk. Bu projeler bizim için çok anlamlı çünkü bu sayede çocuklara rutinde sunamadığımız hizmetleri sunmaya başlıyoruz." diye konuştu.

"200 gencin atölye ve gezi etkinliklerinden faydalanması hedefleniyor"

Sosyolog Merve Gücer de proje ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki 18 yaşından küçük gençlerin yeniden suç işleme ve madde kullanımı riskinin azaltılmasının ve psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Proje kapsamında Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binasında resim, filografi ve drama atölyeleri kurulacağını belirten Gücer, "Gençlerimiz ilgi ve yeteneklerine göre bu atölyelerden faydalanacaklar, kendilerini keşfetme imkanı bulacaklar. Ayrıca, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli'deki kültür, sanat ve eğlence merkezleri ziyaret edilerek, çocuk ve gençlerin sosyokültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor." dedi.

Gücer, ayrıca çocuklara giyim yardımında da bulunulacağını aktararak, "Bu projeyle, 200 gencin atölye ve gezi etkinliklerinden faydalanması, yaklaşık 350 gencin ise giyim noktasında desteklenmesi hedefleniyor. Tüm bu etkinliklerin geleceğimiz olan gençlerimize farklı bir bakış açısı oluşturması bekleniyor." şeklinde konuştu.

Programa, Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Türk Kızılay Güngören Şubesi Başkanı Erhan Tan ve halk eğitim merkezi müdürleri katıldı.

Güngören, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da asker uğurlama terörü kamerada
Hıncal UIuç, evli ve çocuklu adamla aşk yaşayan Ece Erken için RTÜK'e seslendi Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, konkordatodan çıktı Son Dakika: İdlib'den kara haber: 9 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 00:08:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk yükümlüler için "Adım Adım Geleceğe Projesi" hayata geçirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]