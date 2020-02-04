Çocuk zabıtalar denetimde - Son Dakika

Pendik'te öğrenciler aldıkları eğitimin ardından gönüllü zabıta oldular. Minik zabıtalar, denetimlere başlayarak önce okullarını, sonra da trafiği ve mahalle pazarını denetlediler. Kurallara uymayan büyükleri uyaran minik zabıtalar büyük ilgi çekti.



Pendik Belediyesinin başlattığı proje kapsamında öğrenciler zabıta eğitimi aldı. Zabıta eğitimi alan öğrenciler gönüllü zabıta kimlik kartlarını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in elinden aldı. Gönüllü zabıta öğrenciler hem Pendik'teki okulları hem de kendi okullarını denetledi.



Pendik Belediyesi zabıta ekipleri küçük zabıtalarla birlikte okul kantinini denetledi. Zabıta kıyafetleri giyen öğrenciler okul kantininin sağlık kurallarına uyumunu ve ürünlerin korunmasıyla ilgili hijyen denetimi yaptı. Küçük zabıtalar, kendi kantinlerindeki her gün arkadaşlarıyla birlikte yedikleri gıdaların son kullanma tarihine, saklanma koşullarına, kantinin genel hijyenine kadar her ayrıntıyı tek tek incelediler. Küçük zabıtalar, kantinlerini incelerken takıldıkları noktalarda Pendik Belediyesi zabıta memurlarından bilgi alarak, kendi kantinlerinin denetim raporunu hazırladılar.



Pendik Belediyesine bağlı gönüllü zabıta öğrenciler ara tatilin ardından ikinci dönem okulların açıldığı ilk gün de trafiğe çıkarak denetim yaptı. Emniyet kemeri takılmaması, cep telefonuyla konuşulması ve öncelik yayanın gibi trafik kurallarına aykırı durumlara müdahale eden öğrenciler, sürücüleri uyardı. Öte yandan, pazarcı esnafını da ziyaret eden Zabıta öğrenciler pazar esnafına çiçek hediye ederek fiyat ve etiket denetiminde bulundular. Öğrenci zabıtaları gören pazar esnafı bir yandan mutlu olduklarını belirtirken bir yandan da şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Gönüllü zabıta öğrencilerine, zabıta kimlik kartlarını takdim eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bizim seçim öncesinde bir projemiz vardı. Okul zabıtaları ile ilgili bir projeydi. Bu projemizi gerçekleştirdik. Okulların belli zamanlarında okul zabıtası dediğimiz arkadaşlarımız orada güvenliğin sağlanması, ulaşımın sağlanması ile ilgili destekler veriyorlardı. Başka bir projemiz daha vardı. Gönüllülük esasına göre hem bu zabıtanın yaptığı görevleri evlatlarımıza yönlendirmek onların da bu konuda destek vermelerini sağlamaktı. Dolayısıyla bu 24 tane evladımız bugün eğitimlerini alarak hazır hale geldiler. ve bizim en büyük destekçilerimiz olacaklar. Zabıtanın yapmış olduğu görevleri çocuklarımızdan bekliyoruz" dedi.



Gönüllü küçük zabıtaların uygulamasında konuşan Pendik Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Güler, "Çocuk zabıtasını oluştururken öncelikle zabıtanın ne iş yaptığını, çocuklara yönelik sosyal sorumluluğu artırmaya dönük zabıta olmaması durumunda nelerle karşılaşacağımızı bilmek anlamında çocuklarımıza zabıta üniformalarını giydirerek bu uygulamayı pratik olarak yürütüyoruz" diye konuştu.



Zabıta memurları ile bir gün geçiren gönüllü zabıta öğrenciler ise, zabıtaların neler yaptığını, zabıta mesleğinin detaylarını öğrendiklerini ve mutlu olduklarını belirttiler. - İSTANBUL