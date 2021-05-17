"Çocukken astronot olma hayalim vardı" - Son Dakika

"Çocukken astronot olma hayalim vardı"

17.05.2021 08:46

Bayram boyunca Zorlu PSM YouTube kanalında seyircilerle buluşan "İbrahim Selim ile Bu Gece"nin bayramın 3. günündeki özel konuğu sinema ve dizi oyuncusu, model Gizem Karaca oldu.

Müzikten, stand-up'a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece"nin yeni bölümünde güzel oyuncu Gizem Karaca, samimi itirafları ve eğlenceli tavrıyla programa damgasını vurdu.

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan ve uzun yıllardır, oyunculuğuyla da hayranlarının büyük beğenisini alan Gizem Karaca, yurtdışında geçen çocukluk hayali ile herkesi şaşırttı. "Çocukken astronot olma hayalim vardı. Florida'da yaşayan bütün çocukların bir şekilde bu tarz hayalleri oluyor. Kennedy Space Center orada, yaz kampına da göndermişlerdi beni. Orada her şeyi göstermişlerdi, tüpleri malzemeleri, Dünya'yı.. Böyle şeyleri yaşama fırsatım olmuştu. Bunu yaşadığımda 10 yaşındaydım, astronot olacağım demiştim. Herhangi bir şekilde havada olmak istiyorum diyordum. Hala uyurken uzay belgeseli gibi belgesellerle uyuyorum. SpaceX'i takip ediyorum, uzayı merak ediyorum." şeklinde açıklamada bulundu.

Programın sevilen bölümü "Gözlerimin İçine Bak"ta, İbrahim Selim'in sorularına samimiyetle cevap veren başarılı oyuncu, kendisine yöneltilen; "Estetiğin Var Mı?" sorusuna; "Hiç estetiğim yok. Karşı değilim. Bir konuda mutsuzsan kendinle ilgili ve bu seni mutlu edecekse yapılabilir diye düşünüyorum" diye cevap verdi. Programın aynı bölümünde bir klasik haline gelen "Fake sosyal medya hesabım yok ama fotoğraf çektiklerimi paylaştığım bir sosyal medya hesabım var. Ne ben onu takip ediyorum, ne o hesap beni takip ediyor. O yüzden kimse bilmiyor. Sadece çektiğim güzel fotoğrafları paylaşıyorum." dedi.

İlk dizisinden sonra 13 tane baş rolü olan başarılı oyuncu, "Boş kalmayı hiç sevmeyen bir insanım. Üretmeyince ya da bir şey yaratmayınca psikolojik olarak kendimi çok düşürüyorum. Sadece oyunculuk ya da projecilik anlamında olmak zorunda değil. Seramikle uğraşıyorum, resimle uğraşıyorum, bahçecilik gibi farklı şeyler yapıyorum. Sürekli bir şeyle uğraşıyorum." diyerek kendisiyle ilgili itirafta bulundu.

"İlk oyunculuğa başladığımda sosyal medya daha yoktu. İlk Instagram diye bir şey çıktığında şaşırmıştım. O dönemde daha organikti. Daha zordu bir şeyleri başarmak. İstediğin yere gelmek için daha çok çabalaman gerekiyordu. Şimdiki dönem için iyi mi kötü mü bilemiyorum. Bir yandan da hoşuma gidiyor. Bir sürü insan sosyal medyadan keşfedilebiliyor. Çıkıyor sesini duyuruyor ya da ne yeteneği varsa kendini belli edebiliyor. O dönem yoktu böyle bir şey. Biz gerçekten kapı kapı dolaşıp ya da bir projeden diğerine atlayıp, ne geliyorsa tutunup var olmak gerekiyordu. O dönemden dolayı artık ne proje elime geldiyse tutundum. Hep bir başarma açlığım var." sözleriyle kendisini anlattı.

Tüm program boyunca yüksek enerjisiyle samimi itiraflarda bulunan Gizem Karaca, kimsenin bilmediği bir takıntısını da programda ağzından kaçırdı. "Duştan çıkınca 3 defa zıplama huyum var. Annem küçükken "Sular aşağı Gizem yukarı" diye bir şey yapmış. Bende de o zamandan beri alışkanlık oldu." diye samimi bir itirafta bulundu.

İbrahim Selim, Sosyal Medya, Gizem Karaca, Florida, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Çocukken astronot olma hayalim vardı' - Son Dakika


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