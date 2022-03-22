Çocukken başladığı berberlikte 60 yılı geride bıraktı - Son Dakika
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Çocukken başladığı berberlikte 60 yılı geride bıraktı

22.03.2022 11:15
Çocukken başladığı berberlikte 60 yılı geride bıraktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde berberlik yapan 73 yaşındaki Hamdi Karakuş, "en büyük sermayem" dediği tatlı diliyle 60 yıldır müşterilerine hizmet ediyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde berberlik yapan 73 yaşındaki Hamdi Karakuş, "en büyük sermayem" dediği tatlı diliyle 60 yıldır müşterilerine hizmet ediyor.

Bulgaristan'dan 2 yaşındayken ailesiyle 1951 yılında Lüleburgaz'a göçen Karakuş, 13 yaşında berber çıraklığına başladı. Karakuş, çıraklığının ardından kalfalığını da tamamlayıp ustalaşınca, 20 yaşında babasının desteğiyle berber dükkanını açtı.

Bugüne kadar 30 usta yetiştiren Karakuş, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Yaşlılığına rağmen dükkanını gençken olduğu gibi hep erken saatte açan Karakuş'un değişmeyen alışkanlığı takdir görüyor.

Besmele ile açtığı dükkanında beyaz önlüğünü giyen Karakuş, babasından kalan radyosunu açarak Rumeli türküleri eşliğinde bir süre temizlik yapıyor. Karakuş, çayını içtikten sonra, dükkanına gelen müşterilerini güler yüzle karşılıyor, onlarla sohbet edip tıraşa başlıyor.

"Mesleğimi çok seviyorum"

Hamdi Karakuş, AA muhabirine, mesleğinde yarım asrı geride bıraktığını belirterek, işini çok sevdiğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesinin mesleklerine de etki ettiğini, geçmişe kıyasla şimdilerde mesleği icra etmenin daha kolaylaştığını anlatan Karakuş, "Geçmişte çok zorluklar çektik. Eskiden teknolojik ürünler yoktu. Şimdi elektrikli makineler, fön makineleri her şey var. Lavabolar dahi yoktu müşterinin saçını, sakalını leğenlerde yıkardık. Meslek çağ atladı." dedi.

Karakuş, tebessümü olmayan kişinin esnaflık yapamayacağını vurguladı.

Berberleri "terapiste" benzeten Karakuş, şöyle konuştu:

"Meslekteki en büyük sermayem tatlı dil ve güler yüz, bunları hiç eksiltmedim. Biz hem esnafız hem sanatkarız hem sırdaşız. Hem psikoloğuz hem de işletmeciyiz. Müşterilerimiz, sırdaş gibi karısı ve çocuğu ile paylaşamadıkları şeyleri bizlerle paylaşıyor. Mesleğimi çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Bizim mesleğimiz sabır ister Allah ömür verir ve sağlığım el verdiği sürece berberliğe devam edeceğim. İş olsun olmasın ben burasını eş ve dost ile çeviririm. Allah ömür verirse mezara kadar buradayım."

"30 usta yetiştirdim"

Çıraklıkta edindiği prensip ve kurallarını 60 yıldır eksiltmeden sürdürdüğünü belirten Karakuş, disiplinden kopmanın başarısızlığı getireceğini söyledi.

Geçmiş insan ilişkileriyle şimdiki ilişkilerin hem usta-çırak hem de berber-müşteri arasında değiştiğini ancak kalp kırmadan prensipleriyle ilişkilerine devam ettiğini anlatan Karakuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben ustamı 'baba gibi' bilirdim. Ben babamdan çekinmezdim ama ustamdan çekinirdim. Ustam daha dükkandan içeri girerken, kapıyı açsın ayağa fırlardım, 'Hoş geldin ustam' derdim ama şimdiki gençlerde bu yok. ya ustalarında hata var ya gençlerde hata var. 30 usta yetiştirdim. Sabah erkenden açarım dükkanımı, benim yaşım 73. Dükkana gelir gelmez süpürgeyi elime alırım, dükkanı temizlerim. Takdir eden çok. Mesleğimi çok seviyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine berber olurum."

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Bulgaristan, Lüleburgaz, Kırklareli, Berber, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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