Çocukken istismar edildiği iddiasıyla adam öldürmüştü, yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Çocukken istismar edildiği iddiasıyla adam öldürmüştü, yargılanmasına başlandı

18.05.2022 21:00

Çocukken istismar edildiği iddiasıyla adam öldürmüştü, yargılanmasına başlandı "Küçükken maktulün bana yaptığı istismar aklımdan çıkmıyordu" Kocaeli'de çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği şahsı, sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren sanığın...

Çocukken istismar edildiği iddiasıyla adam öldürmüştü, yargılanmasına başlandı

"Küçükken maktulün bana yaptığı istismar aklımdan çıkmıyordu"

KOCAELİ - Kocaeli'de çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği şahsı, sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık savunmasında, "Küçükken maktulün bana yaptığı istismar aklımdan çıkmıyordu. Evime geldiğinde bana karşı söylediği sözleri kaldıramadım. Alkol ve uyuşturucunun etkisiyle de bu olay gerçekleşti" dedi.

Olay, 8 Ekim 2021 tarihinde Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi D-130 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, olay günü aynı evde bulunan K.C. ile Ramazan Çar arasında bilinmeyen bir sebeple tartıştı. İkili arasında çıkan tartışmada K.C., evindeki tüfek ile Çar'a ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar ile yaralanan Çar, kendini dışarıya atarak kaçmaya çalışırken ateş etmeye devam eden K.C. tarafından sokak ortasında başından vurularak yere yığıldı. Ramazan Çar hayatını kaybederken, K.C. ise tutuklandı.

İstismar iddiası

Sanık, iddianamede yer alan ifadesinde, maktulün kendisine çocukken cinsel istismar uyguladığını iddia ederek, "Ramazan Çar bizim köylümüz olur. Ben 6-7 yaşlarındayken köyde hayvan otlatıyordum. Ramazan Çar benim elimi ve kolumu bağlayarak bana tecavüz etti. Ben bu olaydan kimseye bahsetmedim. Bu olaydan sonra psikolojim bozuldu, uyuşturucu bataklığına düştüm" ifadelerini kullanmıştı.

"Küçükken maktulün bana yaptığı istismar aklımdan çıkmıyordu"

Tutuklu sanık K.C.'nın Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, öldürülen Ramazan Çar'ın ailesi ve tutuklu sanık katıldı.

Savunması için söz hakkı verilen K.C., "İlk ifademde, 'maktulü 2 yıl önce öldürmeye karar verdiğim' söylemi gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü ifade verdiğimde uyuşturucu maddenin etkisindeydim. Bunu 2 yıldır düşünüyor olsaydım şu ana kadar çok kez yapardım. Olay günü 500 TL vererek esrar aldım ve eve giderek içmeye başladım. Gün içerisinde uyuşturucu ve içki içtim. Bu süre zarfında kahveye de gittim. Orada Ramazan Çar ile karşılaşınca eve geri döndüm, o da peşimden geldi. Küçükken maktulün bana yaptığı istismar aklımdan çıkmıyordu. Evime geldiğinde bana karşı söylediği sözleri kaldıramadım. Alkol ve uyuşturucunun etkisiyle de bu olay gerçekleşti. Ramazan Çar'ın amcası maktulün bana uyguladığı istismarı biliyor ancak inkar ediyor" dedi.

"Ben istismar olayından haberdar değilim, bilseydim tepki gösterirdim"

Sanıktan şikayetçi olan Ramazan Çar'ın eşi Huriye Çar, "Ben istismar olayından haberdar değilim. Bu olayla ilgili bilgim olsaydı tepkimi gösterirdim. Ancak benim eşim böyle bir şey yapacak insan değildir. Eşim işten çıkarak kahveye gidiyor, sanık ise onu eve çağırarak silahla vurup öldürüyor. Adaletinize güveniyorum, sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Çocukken istismar edildiği iddiasıyla adam öldürmüştü, yargılanmasına başlandı
Çocukken istismar edildiği iddiasıyla adam öldürmüştü, yargılanmasına başlandı
Çocukken istismar edildiği iddiasıyla adam öldürmüştü, yargılanmasına başlandı
Çocukken istismar edildiği iddiasıyla adam öldürmüştü, yargılanmasına başlandı

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kocaeli, D 130, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukken istismar edildiği iddiasıyla adam öldürmüştü, yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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