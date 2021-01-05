Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi

05.01.2021 10:15
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Kahramanmaraş'ta bebek fotoğrafçısı Duygu Öget, çocukken kurduğu hayalini ünlü isimlerden eğitim alarak gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ta bebek fotoğrafçısı Duygu Öget, çocukken kurduğu hayalini ünlü isimlerden eğitim alarak gerçekleştirdi.

Elbistan ilçesinde 32 yaşındaki 1 çocuk annesi Duygu Öget, 3 yıldır bebek fotoğrafçılığı yaparak hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Her bebek çekimi yaparken ilk çekimiymiş gibi heyecan duyduğunu söyleyen Öget, "Çocukluğumdan bu yana fotoğraf çekimlerine aşırı ilgim vardı. Hatta ortaokuldayken bursluluk sınavını kazanıp lise sona kadar para biriktirip anneme zorla bir fotoğraf makinesi aldırmıştım. Filmli olanlardan. Kendim işletme lisans mezunuyum ve İstanbul'da özel sektörde insan kaynakları yönetim gibi sektörlerde çalıştım. Bir gün sevdiğim işi yapacağım diyordum" dedi.

Bebekleri aşırı sevdiğini ve bebek fotoğrafçılığı hakkında araştırmalar yaptığını, kurslara gittiğini anlatan Öget, "Türkiye'nin bu konuda ünlü birçok isminden eğitim aldım hatta Kanada'dan bile iki değerli hocamdan eğitim aldım. İşimi o kadar çok seviyorum ki her ailemde sanki ilk çekimimmiş gibi heyecan duyuyorum. Bugün nasıl bir bebeğim gelecek, nasıl bir ailem olacak bunları düşünmek bile çok heyecan verici benim için. Her ailemi bir gün dergi kapağında yayınlanacakmışçasına özenle çekiyorum. Home ofis olarak çalışıyorum ve bebekler için sessiz sıcacık ve hijyenik bir ortam sağlıyorum ailelerim rahat etsin diye. Onların mutluluklarına ortak olmak öylesine güzel ki iyi ki diyerek ayrılırlar ve uzun yıllar sürecek bağlarımız oluyor çoğuyla. Ben ise hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi
Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi
Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi
Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi
Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi
Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi
Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi

Kahramanmaraş, Elbistan, Çocuk, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika


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