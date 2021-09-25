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Çocukken öğrendiği el işini izlediği videolarla geliştirip kendi dükkanını açtı - Son Dakika

Çocukken öğrendiği el işini izlediği videolarla geliştirip kendi dükkanını açtı

25.09.2021 10:04
Çocukken öğrendiği el işini izlediği videolarla geliştirip kendi dükkanını açtı, System.String[]

Çocuk yaşlarda annesinden öğrendiği elişini sosyal medyadan izlediği videolarla geliştiren Çiğdem Başkal isimli kadın, KOSGEB'den aldığı destekle hayali olan işletmeyi kurarak, buradan elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Çocuk yaşlarda annesinden öğrendiği elişini sosyal medyadan izlediği videolarla geliştiren Çiğdem Başkal isimli kadın, KOSGEB'den aldığı destekle hayali olan işletmeyi kurarak, buradan elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor. Başkal, amigurumi bebek, makrome duvar süsü gibi bir birinden güzel yaptığı ürünlerle siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Afyonkarahisar'da yaşayan Çiğdem Başkal yaptığı el emeği göz nuru ile hazırladığı elişi ürünleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor. Çocuk yaşlarda annesinden öğrendiği elişini izlediği videolarla geliştirerek el emeği göz nuru ürünlerin üretimine başlayan Çiğdem Başkal, sosyal medya üzerinden satışa başladığı ürünlerini KOSGEB'den aldığı destekle kendi işletmesinde satışa sunmaya başladı. Amigurumi bebek, makrome duvar süsü, çocuk odalarına pano, çanta, kedi, köpek kıyafeti ve daha birçok el emeğiyle hazırlanabilecek ürünleri hazırlayan Başkal, kadınların hizmetine açtığı işletmede uygun fiyatlara bu ürünlerin satışını yapıyor. Yaptığı çalışmalarla kadınlara örnek olan Başkal, isteyen tüm kadınlara da bu işi öğretmeyi hedefliyor.

"Eşimin ve devletin desteğiyle bu işletmeyi kurdum"

Çiğdem Başkal yaptığı açıklamada, bu işe küçük yaşlarda annesinden öğrendikleriyle başladığını söyledi. Gün geçtikçe kendisini geliştirdiğini ifade eden Başkal şöyle konuştu:

"Bu işi yaparken her hangi bir eğitim almadım. Tamamen kendi ilgim ve merakımı ilerleterek bu noktaya kadar geldim. Şuan devletin kadın girişimcilere vermiş olduğu destekle kendime küçük bir işletme kurdum. Burada hem kendi ördüğüm malzemelerin satışını yapıyorum hem de bu konuda kendini geliştirmek isteyen bayanlara yardımcı oluyorum, onlara örgü dersleri verebilirim. Eşimin desteğiyle onun yüreklendirmesiyle buralara kadar geldim. Onun desteğini ve devletin kadın girişimcilere vermiş olduğu destekle ilerlemeye devam edeceğiz."

"Merakı olan kadınları işletmemize davet ediyoruz"

Kadınların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Başkal, "Gün içerisinde birçok kadın yaptıklarımı soruyor, kendileri de yapmaya çalışıyorlar. Benden bilgi almak istiyorlar. Şuan yoğun bir ilgi görüyoruz. Şuan ki, bulunduğum durumdan çok memnunum. Bu işi başaracağıma ve daha da ileriye taşıyacağıma inanıyorum. Hanımların desteğiyle güzel yerlere geleceğiz. Bu iş dışarıdan bakıldığımda zor ve karmaşık gibi görünüyor. Biraz ilginiz ve merakınız olduğu zaman bu iş de başarılı olunabilir. Gerçekten çok basit. Merak duyan öğrenmek isteyen bayanları buraya bekliyoruz, her konuda onlara yardımcı olabiliriz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Çocukken öğrendiği el işini izlediği videolarla geliştirip kendi dükkanını açtı
Çocukken öğrendiği el işini izlediği videolarla geliştirip kendi dükkanını açtı
Çocukken öğrendiği el işini izlediği videolarla geliştirip kendi dükkanını açtı
Çocukken öğrendiği el işini izlediği videolarla geliştirip kendi dükkanını açtı
Çocukken öğrendiği el işini izlediği videolarla geliştirip kendi dükkanını açtı

Karahisar, Köpek, Medya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çocukken öğrendiği el işini izlediği videolarla geliştirip kendi dükkanını açtı - Son Dakika


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