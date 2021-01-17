Çocukken oynadığı oyuncak arabalarını buldu, 550 araçlık koleksiyona ulaştı - Son Dakika

Çocukken oynadığı oyuncak arabalarını buldu, 550 araçlık koleksiyona ulaştı

17.01.2021 12:08

Çocukken oynadığı oyuncak arabalarını buldu, 550 araçlık koleksiyona ulaştı Müzik öğretmeninin paha biçilemeyen model araç koleksiyonu Antalya'da müzik öğretmenliği yapan Gökhan Heparslan, altı yaşında oynadığı oyuncak arabalarını, 15 yıl önce bir poşetin içerisinde bularak evinin vitrinine...

Çocukken oynadığı oyuncak arabalarını buldu, 550 araçlık koleksiyona ulaştı

Müzik öğretmeninin paha biçilemeyen model araç koleksiyonu

ANTALYA - Antalya'da müzik öğretmenliği yapan Gökhan Heparslan, altı yaşında oynadığı oyuncak arabalarını, 15 yıl önce bir poşetin içerisinde bularak evinin vitrinine dizmeye başladı. Birkaç tane model araçla başlayan bu serüven, şimdi 550 araba modeli ile bir odanın tamamını kaplıyor. Koleksiyonu için 15 yılda yaklaşık 150 bin lira harcayan Heparslan, bugün yaklaşık 300 bin liralık bir koleksiyonun sahibi.

Araba merakının altı yaşında çocukluk yıllarında oynadığı oyuncak arabalarla başladığını ifade eden Gökhan Heparslan, "Oyuncak arabalarımı bir poşetin içerisinde buldum ve onları vitrine dizerek, 15 yıl önce başlayarak bu hale geldi. 550 kadar arabam var. Daha önce binli sayılara çıktım. Daha sonra odanın diğer köşesini müziğe ayırmak zorunda olduğum için bir kısmını elimden üzülerek çıkarttım" dedi.

"Sabır ve maddiyat gerektiren bir uğraş"

Model araç koleksiyonunun 13. yılında bir forum sayfası kuran Heparslan Türkiye çapında bu sayfada buluşmalar düzenlemeye başladı. Model arabalarla birlikte yeni dostlar da biriktirmeye başlayan Heparslan, model araba koleksiyonu oluştururken çeşitli zorluklar yaşadığını ifade eden Heparslan, "Arıyorsunuz, bulamıyorsunuz, istediğiniz rengini yakalayamıyorsunuz. Tabii ki bunlar hep zamanla sabırla olacak şeyler. Malum bahsettiğim yıl az bir yıl değil. 15 yıl boyunca tabi ki sabır gerektiren bir şey istiyor ayrıca para da gerekiyor" diye konuştu.

"Manevi değerleri çok "

Koleksiyonunda ağırlığın 70'li ve 80'li yılların model arabalarının yer aldığını ifade eden Heparslan, ailesinin ilk araba modelinin de bunların arasında yer aldığını ifade etti. Her bir model araçta hatıralarının olduğunu kaydeden Heparslan, "Kimi zaman kendi kullandığımız arabamız, bir akrabamızın arabası. Hepsinin manevi bir hikayesi var. Bir tanesine baktığınızda, yaşadığımız anılar gözümde canlanıyor. Bu arabanın gerçek bir şekilde modeline baktığımız vakit, geçmişi hatırlayarak yad etmenize vesile oluyor. Mesela kullandığım bir araba var, plakasını benim yaptığım. Ondan sonra ailemizin ilk arabası var. Yine ailemize giren bir kaç araba var burada. Tabi bunlar hep eski modellerde diyeyim yani 70'li yılların modelleri, 80'li yılların modelleri biraz daha fazla bende."

"Yıllar içerisinde doygunluk oluştu"

Araba modeli biriktirme yolunda doygunluğa ulaştığını kaydeden Heparslan, "Bunun gerçekten ucu bucağı yok. Bir tema yapmak istiyorsunuz, yıl serisi biriktirmek istiyorsunuz, kaliteyi artırayım diyorsunuz. Bunun gerçekten ucu bucağı yok. Belli bir yerde de o doygunluk hissini alıyorsunuz. 40 yılda bir almak istiyorsunuz. Koleksiyonumda doygunluk oluştu" diye konuştu.

"Bu arabaları halı kenarlarında yol yapıp, oynayarak büyüdük"

Öğrencilerine mutlaka bir hobi ile ilgilenmelerini istediğini dile getiren Gökhan Heparslan, "Bunun biraz maddiyatı yüksek olabilir ama ben öğrencilerime veya öğrencilerimden ziyade herkesin mutlaka yaşarken hayatında bir iz bırakmak adına, bir hobi ile ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hele ki şu zamanda kendi çocuklarımız, maalesef tabletler telefonlarla büyüyorlar. Oysa ki biz bu arabaları halı kenarlarında yol yapıp oynayarak büyüdük ve çok mutlu çocuklardık. Onlara da bir akvaryum hobisi olur. Başka bir şey olur. Mutlaka kendilerinin bir hobi vasıtasıyla oyalanmalarını, meşgul olmalarını ve bunun gerekliliklerini öğrenmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Son olarak Heparslan, 15 yıllık bir emeğin, 150 bin TL civarında bir harcamanın olduğunu ifade etti.

Çocukken oynadığı oyuncak arabalarını buldu, 550 araçlık koleksiyona ulaştı
Çocukken oynadığı oyuncak arabalarını buldu, 550 araçlık koleksiyona ulaştı
Çocukken oynadığı oyuncak arabalarını buldu, 550 araçlık koleksiyona ulaştı
Çocukken oynadığı oyuncak arabalarını buldu, 550 araçlık koleksiyona ulaştı

Otomobil, Antalya, Müzik, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çocukken oynadığı oyuncak arabalarını buldu, 550 araçlık koleksiyona ulaştı - Son Dakika


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