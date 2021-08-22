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Çocuklar 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada sporla buluşuyor - Son Dakika

Çocuklar 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada sporla buluşuyor

22.08.2021 11:41
Çocuklar 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada sporla buluşuyor, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün organize ettiği Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Buluşması, ASKİ Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün organize ettiği Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Buluşması, ASKİ Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

6-15 yaş arası 6 bin öğrencinin, 11 ilçede, 46 noktada ve 12 branşta eğitim aldığı, katılımcı çocuk ve genç sayısını sürekli arttığı büyükşehir yaz spor okullarının buluşma toplantısına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sporcular, eğitmenler ve velilerle bir araya geldi. Karalar, "Çocuklarımız, gençlerimiz yaz spor okullarında 12 branşta, uzman eğitmenlerimiz gözetiminde spor eğitimi alıyor. Bu teveccühe, bu sevgiye, bu güvene, bu desteğe layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Böyle güzel bir memleketin böyle güzel insanlarına hizmet etmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Burada çok sayıda annemiz, kadınımız var. Bir çocuğun mutluluğu, başarısı, sağlığı bir anne için, bir baba için ne kadar önemlidir, biliyoruz. Çocuk sağlıklı ve başarılıysa, anne babayı bundan daha mutlu edebilecek bir şey yoktur. Biz çocuklarımızı, anne ve babaları mutlu ederken, onlardan daha fazla mutlu oluyoruz" dedi.

Çocuklar ve gençler hangi spor dalını seviyorlarsa, hangi dala yetenekleri olduğunu düşünüyorlarsa, kayıtlarının o branşa yapıldığını belirten Karalar, "Yaz Spor Okullarımızda yeni dostluklar, arkadaşlıklar kuruluyor. Kafaca ve vücutça sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ışıklı yolunda yeni nesiller yetiştiriyoruz. Bilmeliyiz ve unutmamalıyız ki, Mustafa Kemal Atatürk çok büyük bir liderdir. Onu daima minnetle anmalıyız. Bu güzel ülkemizi bize bahşetti ve kadınıyla, erkeğiyle bir arada, çağdaş etkinliklere imza atabiliyoruz. O'nun yolundan asla ayrılmamalıyız" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni günden güne daha iyi hale getirdiklerini ifade eden Karalar şöyle devam etti: "Adana'mız ve Adanalılar her şeyin en güzeline layık. Bütün zorluklara rağmen Adana vitese taktı gidiyor. Bundan sonra Adana'yı kimse durduramaz. Gece gündüz çalışıyoruz ve bütün dünyada konuşulan bir Adana'ya hep birlikte kavuşacağız."

Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Yüzme, Taekwondo, Güreş, Satranç, Atletizm, Kürek, Jimnastik, Hentbol, olmak üzere toplam 12 branşta eğitim verilen ve ücretsiz olan Yaz Spor Okulları'na katılan gençlerin ve çocukların bazı malzeme ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda deneyimli eğitmenler tarafından gençlere bilinçli ve sağlıklı spor yapmanın ayrıntıları öğretiliyor.

Spor Okulları süresince her branşta yetenek taramaları gerçekleşiyor ve taramalar sonucunda seçilen sporcular Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde spor hayatlarına lisanslı olarak devam ediyor. Tüm katılımcıların şort, çanta, antrenman forması, çorap gibi ihtiyaçları Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano Takımında yer alan Ezgi Nur Erganiş, Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Durgun Su Kano yarışlarından iki madalya aldı. Yıldız Kadınlar kategorisinde yarışan Erganiş, C1 500 metre ve C1 200 metre yarışlarında Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Erganiş'e madalyasını takan Başkan Karalar, başarılarının devamını diledi. - ADANA

Çocuklar 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada sporla buluşuyor
Çocuklar 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada sporla buluşuyor
Çocuklar 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada sporla buluşuyor
Çocuklar 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada sporla buluşuyor
Çocuklar 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada sporla buluşuyor
Çocuklar 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada sporla buluşuyor
Çocuklar 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada sporla buluşuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Spor Okulları, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklar 12 branşta, 11 ilçe ve 46 noktada sporla buluşuyor - Son Dakika


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