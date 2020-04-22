Çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde ve balkonlarda yaşıyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu bu yıl evlerindeki balkon ve odalarda yaptıkları renkli etkinliklerle kutluyor.



Beyşehir'de, farklı eğitim kurumlarında okuyan okul öncesi eğitimi gören ve ilkokul çağındaki çocuklar, korona virüs salgını dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında ya da odalarında gerçekleştirdiği farklı etkinlik, gösteri ve oyunlarla kutluyor. Evlerinin balkonlarına çıkarak ya da odalarında Türk bayraklarıyla eşliğinde hazırladıkları 23 Nisan gösterileri ile okudukları şiirler, çeşitli enstrümanlarla yaptıkları oyun ve müzik gösterileri aileleri tarafından kaydedildi. Aileler tarafından kaydedilen görüntüler daha sonra çocukların kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. - KONYA