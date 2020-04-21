Çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak - Son Dakika
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Çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 100. yıl coşkusuyla kutlamak için hazırlıklarını bitirdi.

Çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 100. yıl coşkusuyla kutlamak için hazırlıklarını bitirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin 100. yıl programı, çocuklara hem bu bayramın anlamını kavratmak hem de neşesini hissettirmek için özenle hazırlandı.

Program kapsamında, ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan günü saat 08.30'da tüm çocuklar adına Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olacak.

Anıtkabir ziyareti sonrasında saat 09.30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak ve tüm gün sürecek "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını" TRT EBA TV'de olacak.

Bayram coşkusunu her eve taşımak için yapılacak özel yayında Bakan Selçuk, Birinci Meclis'ten çocuklara seslenecek.

Bayram öncesinde evleri süslemek için önerilerin yer aldığı kısa etkinlik programlarının yayımlandığı TRT EBA TV ekranlarında, yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu rengarenk bir bayram kuşağı olacak.

"Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına yakışır bir kutlama planladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bayram sabahı saat tam 09.30'da tüm çocuklarımı TRT EBA TV ekranlarına davet ediyorum. Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok. O nedenle bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız. Rengarenk bir program kuşağıyla bayramın neşesini her evdeki çocuğumuza iletecek, neden önemli olduğunu anlatacağız."

81 ildeki kutlama programı da belli oldu

Öte yandan, 23 Nisan Perşembe günü saat 09.00'da tüm il ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından çelenk koyma töreni yapılacak.

Ülke genelinde saat 13.00'te tüm resmi ve özel okul ile kurumlarda hoparlörlerden "100. Yıl Marşı" yayınlanacak.

Saat 21.00'de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığının İstiklal Marşı etkinliğine katılım sağlanarak, 81 ildeki (okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda) tüm resmi ve özel okul ile kurumlarda hoparlörlerden İstiklal Marşı yayınlanacak.

23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:36 Kaynak: AA

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