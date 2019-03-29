Son Dakika Haberleri: Çocuklar 23 Nisan'da Buz Pistinde Buluşacak

Çocuklar 23 Nisan'da Buz Pistinde Buluşacak

2 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Buz Hokeyi Federasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 ülkeden 25 takımı İstanbul'da buluşturacak.

Çocuklar 23 Nisan'da Buz Pistinde Buluşacak, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Buz Hokeyi Federasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 ülkeden 25 takımı İstanbul'da buluşturacak.

İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde 19-22 Nisan tarihlerilerinde gerçekleştirilecek organizasyona 10 yaş altı grubunda çocuklar katılacak.

Rusya, Ukrayna, Hırvatistan, Sırbistan, Belarus ve Bosna Hersek'ten 15 takımın buz pistinde bulaşacağı turnuvada Türkiye'den ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor A ve B takımlarıyla beraber 10 ekip yer alacak.

Silivrikapı Buz Pisti'nde 19 Nisan'da tanıtımı yapılacak organizasyonda müsabakalar 20, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:48 Kaynak: AA

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