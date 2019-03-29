Çocuklar 23 Nisan'da Buz Pistinde Buluşacak
2 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Buz Hokeyi Federasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 ülkeden 25 takımı İstanbul'da buluşturacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Buz Hokeyi Federasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 ülkeden 25 takımı İstanbul'da buluşturacak.
İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde 19-22 Nisan tarihlerilerinde gerçekleştirilecek organizasyona 10 yaş altı grubunda çocuklar katılacak.
Rusya, Ukrayna, Hırvatistan, Sırbistan, Belarus ve Bosna Hersek'ten 15 takımın buz pistinde bulaşacağı turnuvada Türkiye'den ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor A ve B takımlarıyla beraber 10 ekip yer alacak.
Silivrikapı Buz Pisti'nde 19 Nisan'da tanıtımı yapılacak organizasyonda müsabakalar 20, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:48 Kaynak: AA
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