Çocuklar 23 Nisan'da çevrim içi koşuda yarışacak - Son Dakika

Çocuklar 23 Nisan'da çevrim içi koşuda yarışacak

20.04.2021 11:17
Çocuklar 23 Nisan'da çevrim içi koşuda yarışacak, System.String[]

Eker Süt Ürünleri firması, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği olarak katılımcıların evlerinden canlı bağlanarak yarışacağı koşunun ikincisini düzenleyecek.

Eker Süt Ürünleri firması, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği olarak katılımcıların evlerinden canlı bağlanarak yarışacağı koşunun ikincisini düzenleyecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlamak zorunda kalacak çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu'na, 81 ilden 4-12 yaş arası çocuklar katılabilecek.

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu koşuyu gelenekselleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Geçen yıl nisan ayında yine çocukların pandemi dolayısıyla evlerinde olduğunu hatırlan Eker, "Dolayısıyla Eker olarak 23 Nisan coşkusunu yaşayabilmek adına Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılında çocuklara bu organizasyonu yapmaya karar verdik. Burada temel amaç çocuk bayramını kutlamakla beraber çocukları harekete ve sağlıklı yaşamaya yönlendirmekti. Bu sene koşunun ikincisini düzenliyoruz. Dolayısıyla istiyoruz ki çocuklarımız bu koşuya katılarak hem spora bir adım atsınlar hem koşuyla tanışsınlar aynı zamanda bayram coşkusunu hep beraber yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Eker, organizasyonu Adım Adım oluşumu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile düzenlediklerini bildirdi.

Çocukların kendi kurdukları 101 metrelik parkurda koşacağını aktaran Eker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene yurt dışından da bir çok katılım oldu. 52 farklı şehir ve 15 farklı ülkeden katılımcı vardı. Çok keyifli geçmişti. Bu sene farklı bir misafirimiz olacak. Kral Şakir bizimle koşu öncesinde ısınma hareketlerine katılacak çocukların sevdiği bir figür olarak. Ümit ediyoruz bu sene 23 Nisan'ın 101. yılını kutlayacağız coşkuyla. İnşallah onlarca yıl devam eder. Biz Eker olarak başladığımız programları devam ettirme taraftarıyız. Dolayısıyla bu koşuyu gelenekselleştirmeyi arzuluyoruz."

Çintimar: "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise yapılan bu tarz organizasyonların çocukların unutulmadığını gösterdiğini belirtti.

Koşunun bu yıl ikincisinin düzenleneceğini aktaran Çintimar, "Çocuklarımız istemediğimiz sebeplerden dolayı evlerde kapalı durumdalar, dışarı çıkamıyorlar ve oyun oynayamıyorlar. Yapılan bu tarz organizasyonlarla en azından çocuklarımızın unutulmadığını ve onların bayramının kutlanması için elimizden geleni yaptığımızı hem camiamızın hem de çocukların görmesi önemli. Atletizm ile çocukların kucaklaşmasını ve ekrandan da olsa çocukların bir araya gelebilmelerini sağlamak için yapılan güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çocuklarla ilgili yaptıkları programın hepsinin son dönemde durdurduklarını hatırlatan Çintimar, şunları kaydetti:

"İnşallah bayramdan sonra daha rahatlarız ve çocuklarımızı tekrar sahalara indiririz. Ama en azından 23 Nisan çocukların bayramı bunun unutulmaması bunun devamının sağlanabilmesi önemliydi. Bunun için de arkadaşlarımız çalışma yaptılar biz de bu çalışmanın geçen yıldan beri paydaşı olarak bunun içerisinde olmayı kendimize görev atlettik."

Organizasyon Direktörü Caner Odabaşoğlu da çocukların farklı yönlerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Odabaşoğlu, "Koşmak veya bu tür bir etkinlik çocuklar için sadece hareket, eğlence ve spor değil biz esasında çocuklara atletizmi sevdirerek onların yaşam döngüsünde kalıcı olacak, zamanı iyi yönetmelerini sağlayacak, iyi ve sağlıklı alışkanlıklara doğru eğilim gösterecekleri bir dünya yaratmaya çalışıyoruz." dedi.

Atletizm sahalarında kötü alışkanlığı olan insanların bulunmayacağını öne süren Odabaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir koşu etkinliği festivalinde de öyle. Eker I Run koşusu sahada 450-500 çocuğu minik adımlar branşında motive eden koşturan ve koşudan sonra yaklaşık 4 saat alanda tutan bir organizasyon. Ekimdeki gerçek yarışta bunları yapabilirken şenlikte şimdilik onları meşgul edecek kendi göğüs numaralarını tasarlama, kendi madalyalarını tasarlama, boyama ve kesme gibi daha fiziksel ve gerçek becerilere yönlendirmeye çalıştık."

Ulusal Egemenlik, Eker Süt, 23 Nisan, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çocuklar 23 Nisan'da çevrim içi koşuda yarışacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Karın bölgesindeki aort damarının bir futbol topu genişliğine erişen adamı gören doktorlar hayatının şokunu yaşadı Karın bölgesindeki aort damarının bir futbol topu genişliğine erişen adamı gören doktorlar hayatının şokunu yaşadı Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Bahçeli'den Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında         
11:25
Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi         
10:40
Her şey kafamızda, ancak hatırlamak ne mümkün! İşte rüyalarımızı unutma nedenimiz Her şey kafamızda, ancak hatırlamak ne mümkün! İşte rüyalarımızı unutma nedenimiz         
10:28
Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti         
09:38
İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu         
09:34
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den "128 milyar buharlaştı" iddialarına yanıt         
05:07
Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi         
23:44
Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi         
23:44
ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı         
18:09
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı         
15:13
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 11:59:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar 23 Nisan'da çevrim içi koşuda yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei