Çocuklar 23 Nisan'da çevrim içi koşuda yarışacak

Eker Süt Ürünleri firması, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği olarak katılımcıların evlerinden canlı bağlanarak yarışacağı koşunun ikincisini düzenleyecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlamak zorunda kalacak çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu'na, 81 ilden 4-12 yaş arası çocuklar katılabilecek.

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu koşuyu gelenekselleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Geçen yıl nisan ayında yine çocukların pandemi dolayısıyla evlerinde olduğunu hatırlan Eker, "Dolayısıyla Eker olarak 23 Nisan coşkusunu yaşayabilmek adına Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılında çocuklara bu organizasyonu yapmaya karar verdik. Burada temel amaç çocuk bayramını kutlamakla beraber çocukları harekete ve sağlıklı yaşamaya yönlendirmekti. Bu sene koşunun ikincisini düzenliyoruz. Dolayısıyla istiyoruz ki çocuklarımız bu koşuya katılarak hem spora bir adım atsınlar hem koşuyla tanışsınlar aynı zamanda bayram coşkusunu hep beraber yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Eker, organizasyonu Adım Adım oluşumu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile düzenlediklerini bildirdi.

Çocukların kendi kurdukları 101 metrelik parkurda koşacağını aktaran Eker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene yurt dışından da bir çok katılım oldu. 52 farklı şehir ve 15 farklı ülkeden katılımcı vardı. Çok keyifli geçmişti. Bu sene farklı bir misafirimiz olacak. Kral Şakir bizimle koşu öncesinde ısınma hareketlerine katılacak çocukların sevdiği bir figür olarak. Ümit ediyoruz bu sene 23 Nisan'ın 101. yılını kutlayacağız coşkuyla. İnşallah onlarca yıl devam eder. Biz Eker olarak başladığımız programları devam ettirme taraftarıyız. Dolayısıyla bu koşuyu gelenekselleştirmeyi arzuluyoruz."

Çintimar: "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise yapılan bu tarz organizasyonların çocukların unutulmadığını gösterdiğini belirtti.

Koşunun bu yıl ikincisinin düzenleneceğini aktaran Çintimar, "Çocuklarımız istemediğimiz sebeplerden dolayı evlerde kapalı durumdalar, dışarı çıkamıyorlar ve oyun oynayamıyorlar. Yapılan bu tarz organizasyonlarla en azından çocuklarımızın unutulmadığını ve onların bayramının kutlanması için elimizden geleni yaptığımızı hem camiamızın hem de çocukların görmesi önemli. Atletizm ile çocukların kucaklaşmasını ve ekrandan da olsa çocukların bir araya gelebilmelerini sağlamak için yapılan güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çocuklarla ilgili yaptıkları programın hepsinin son dönemde durdurduklarını hatırlatan Çintimar, şunları kaydetti:

"İnşallah bayramdan sonra daha rahatlarız ve çocuklarımızı tekrar sahalara indiririz. Ama en azından 23 Nisan çocukların bayramı bunun unutulmaması bunun devamının sağlanabilmesi önemliydi. Bunun için de arkadaşlarımız çalışma yaptılar biz de bu çalışmanın geçen yıldan beri paydaşı olarak bunun içerisinde olmayı kendimize görev atlettik."

Organizasyon Direktörü Caner Odabaşoğlu da çocukların farklı yönlerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Odabaşoğlu, "Koşmak veya bu tür bir etkinlik çocuklar için sadece hareket, eğlence ve spor değil biz esasında çocuklara atletizmi sevdirerek onların yaşam döngüsünde kalıcı olacak, zamanı iyi yönetmelerini sağlayacak, iyi ve sağlıklı alışkanlıklara doğru eğilim gösterecekleri bir dünya yaratmaya çalışıyoruz." dedi.

Atletizm sahalarında kötü alışkanlığı olan insanların bulunmayacağını öne süren Odabaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir koşu etkinliği festivalinde de öyle. Eker I Run koşusu sahada 450-500 çocuğu minik adımlar branşında motive eden koşturan ve koşudan sonra yaklaşık 4 saat alanda tutan bir organizasyon. Ekimdeki gerçek yarışta bunları yapabilirken şenlikte şimdilik onları meşgul edecek kendi göğüs numaralarını tasarlama, kendi madalyalarını tasarlama, boyama ve kesme gibi daha fiziksel ve gerçek becerilere yönlendirmeye çalıştık."