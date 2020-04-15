Çocuklar 23 Nisan'da kırmızı beyaz kıyafetlerle balkonlardan şarkı söyleyecek - Son Dakika

Ankara Özel Okul Öncesi ve Çocuk Kulüpleri Kurucuları Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutlamak için balkonlardan şarkı söylemeye davet etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki 13 okul öncesi eğitim derneğinin iş birliğiyle 23 Nisan etkinliği düzenlenecek.

Çocuklar, etkinlik kapsamında 23 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de kırmızı beyaz kıyafetleriyle evlerinin balkonları ve pencerelerine çıkıp, 23 Nisan'ı şarkılar söyleyerek kutlayacak.