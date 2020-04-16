Çocuklar 23 Nisan'ı balkondan şiirler okuyup, dans ederek kutlayacaklar - Son Dakika
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Çocuklar 23 Nisan'ı balkondan şiirler okuyup, dans ederek kutlayacaklar

6 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 5 katlı bir apartmanda oturan çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarını süsleyerek kutlamaya karar verdi.

Çocuklar 23 Nisan'ı balkondan şiirler okuyup, dans ederek kutlayacaklar, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 5 katlı bir apartmanda oturan çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarını süsleyerek kutlamaya karar verdi. Apartmanda yaşayan çocuklar bayram günü İstiklal Marşı'nın okuduktan sonra balkonda şiirler, şarkılar söyleyip, dans ederek bayramlarını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Gerzele Mahallesi Geriz Caddesinde bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşayan çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında kutlamaya karar verdi. 5 katlı apartmanın bütün dairelerinde yaşayan 10 çocuk aileleriyle birlikte afişlere 23 Nisan için yazılar yazdı, bayraklar ve balonlar hazırladı. Daha sonra hazırlanan afişler, bayrak ve balonlarla balkonlar bayram için süslendi. En üstteki balkona '100. Yıl' yazılırken aşağıya doğru bütün balkonlara parçalar halinde '23 Nisan Bayramımız kutlu olsun' afişleri asıldı. Apartmanda yaşayan çocuklar bayramlık kıyafetlerini giyerek balkonlara çıkıp, 23 Nisan'ı beklemeye başladı. Apartmanda yaşayan çocukların bayram coşkusuna diğer apartmanlarda yaşayanlarda ortak oluyor.

BAYRAMI BALKONDA KUTLAYACAKLAR

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaları yasak olan çocuklar 23 Nisan günü, balkonlarına çıkıp, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra şiirler ve şarkılar söyleyerek dans edip, bayramı kutlayacaklarını söylediler. Apartmanın ikinci katında yaşayan Egemen Güneş ise 23 Nisan için yazdığı şiiri okuyup bayram günü için hazırlık yaptı. 7 yaşındaki Mehmet Çınar Cerit, koronavirüs salgını nedeniyle bayramı evden kutlayacaklarını belirtip, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı salgın hastalık olmasaydı okulda kutlayacaktık. Hastalık nedeniyle evden çıkamıyoruz. 23 Nisan'ı balkonlarımızdan da olsa kutlayacağız" dedi.

Ağabeyi 15 yaşındaki Süleyman Cerit de "Çocuk bayramımızı evden kutlayacağız, koronavirüs buna engel değil. Balkonlara süslemeleri yaparken çok mutlu olduk. Biz çocuklar 23 Nisan'ı her türlü kutlarız. Bugünler geçecek ve bayramımızı daha güzel kutlayacağız" dedi. 7 yaşındaki Mehmet Yağız Ercan da "Evden çıkamadığımız bu günlerde yaptığımız bu etkinlik diğer çocuklara moral olsun. Atatürk'ü seviyorum, bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

8 yaşındaki Barış Manaz ise, "Bayramımızı hastalık nedeniyle okullar tatil olunca evden kutlayacağız. Bizim de evden dışarı çıkmamız yasak. Biz de çareyi balkonları süslemekte bulduk. Balkonlarda şiirler okuyup, dans ederek bayramı kutlayacağız" dedi. Ablası 14 yaşındaki Neşe Manaz da şunları söyledi:

"Koronavirüs salgınından önce okulda yapmayı planladığımız her şeyi evden yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin evde kaldığı bu süre içinde tüm çocuklar balkonlarını süsleyip, bayramı kutlayabilir. Bizde balkonda bayramı coşkuyla kutlayacağız."


Koronavirüs, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:15 Kaynak: DHA

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