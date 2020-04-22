Çocuklar 23 Nisan'ı balkonları ve camları bayraklarla donatarak kutladı - Son Dakika

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Çocuklar 23 Nisan'ı balkonları ve camları bayraklarla donatarak kutladı
6 saat önce
Çocuklar 23 Nisan'ı balkonları ve camları bayraklarla donatarak kutladı Şırnak'ta çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı.
Çocuklar 23 Nisan'ı balkonları ve camları bayraklarla donatarak kutladı
ŞIRNAK - Şırnak'ta çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı.
Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler korona virüs salgını nedeniyle evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamaya başladı. Evlerinin balkon ve camlarına ay yıldızlı Türk bayrakları ile Atatürk fotoğrafları yapıştıran öğrenciler, şiirler okudu. Minik elleriyle ay yıldızlı Türk bayrağını yapıp evinin girişine asan Ersin Gökçe isimli öğrenci, dışarı çıkamadığı için evde süslemeler yaptığını söyledi. Gökçe, "Öğretmenimiz bize evinizin camını süsleyin dedi, annemle beraber süsler yaptık. Kitabımızdaki Atatürk fotoğrafını cama astım. Sonra balon ve bayrak yaptım. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:12 Kaynak: İHA
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