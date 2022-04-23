Çocuklar 23 Nisan'ı Hürkuş ve Gökbey'le kutladı - Son Dakika
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Çocuklar 23 Nisan'ı Hürkuş ve Gökbey'le kutladı

23.04.2022 15:51
Çocuklar 23 Nisan'ı Hürkuş ve Gökbey'le kutladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları, temel eğitim uçağı Hürkuş ve genel maksat helikopteri Gökbey ile buluşturdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları, temel eğitim uçağı Hürkuş ve genel maksat helikopteri Gökbey ile buluşturdu.

Türkiye turnesinin ilk etabını tamamlayan Hürkuş ve Gökbey Müzikali'nin 23 Nisan özel gösterimi, 4-8 yaşlarındaki çocukların katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Müzikalde Hürkuş ve Gökbey ile tanışan çocuklar, onların minik dostlarıyla yaşadıkları maceraları merak ve heyecanla izledi. Çocuklar Hürkuş ve Gökbey'in söyledikleri şarkılara eşlik etti. Çocuklara müzikalde elektronik eşyaları kurcalamaları, kitap okumaları, tasarım yapmaları gibi tavsiyelerde bulunuldu.

Müzikal sırasında çocuklara Hürkuş ve Gökbey'in özellikleri, hangi görevleri yapabildikleri gibi bilgiler de verildi.

Çocuklar, müzikalin ardından düzenlenen konserde de keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe çocuklar ve aileleriyle yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Hürkuş ve Gökbey Müzikali, havacılık, uzay ve mühendisliği eğlendirerek sevdirmek amacıyla uzman pedagog ve akademisyen mühendisler tarafından hazırlandı.

TUSAŞ, müzikalde yer verilen özgün hava araçları ve gelecekte mühendis olmak isteyen çocuk karakterlerle, mühendislik mesleğini keşif, merak, eğlence ve oyunlarla anlatıp Türkiye'nin havacılık ve uzay geleceğini inşa edecek çocuklara henüz ilkokuldayken ulaşmayı hedefliyor.

Çocuklar 23 Nisan'ı Hürkuş ve Gökbey'le kutladı
Çocuklar 23 Nisan'ı Hürkuş ve Gökbey'le kutladı
Çocuklar 23 Nisan'ı Hürkuş ve Gökbey'le kutladı
Çocuklar 23 Nisan'ı Hürkuş ve Gökbey'le kutladı
Çocuklar 23 Nisan'ı Hürkuş ve Gökbey'le kutladı

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Havacılık, 23 Nisan, Gökbey, Hürkuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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