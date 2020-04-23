Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı - Son Dakika
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Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı

6 saat önce

ANTALYA'da, balon ve bayraklarla süslediği aracıyla caddelerde tur atan, sokaklarda marşlar eşliğinde Örümcek Adam kostümüyle dans eden Burak Soylu, TBMM'nin 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu koronavirüs nedeniyle evinde yaşayan çocuklara moral oldu.

Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı, System.String[]
ANTALYA'da, balon ve bayraklarla süslediği aracıyla caddelerde tur atan, sokaklarda marşlar eşliğinde Örümcek Adam kostümüyle dans eden Burak Soylu, TBMM'nin 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu koronavirüs nedeniyle evinde yaşayan çocuklara moral oldu.

Beyaz perdede canlandırdığı karakterle insanlara umut olan Örümcek Adam, Antalya'da TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu koronavirüs nedeniyle evinde yaşayan çocuklara moral verdi. Antalyalı Örümcek Adam olarak tanınan Burak Soylu, günün ilk saatlerinde kostümümü giyip, otomobilini Türk bayrağı ve balonlarla süsledi. Özel izinle çıktığı kent sokaklarında aracıyla tur atan Örümcek Adam, çaldığı marşlarla evde 23 Nisan heyecanı yaşayanların eğlenceli vakit geçirmesi için çaba sarf etti.

Sokakta dans ederek ilerleyen Örümcek Adam, 23 Nisan'ı evde kutlayan çocuklara moral verdi. Evinin balkonundan, penceresinden sokakta dans eden Örümcek Adam'ı görenler kısa süre şaşkınlık yaşadı. Çocuklara balon ve bayrak dağıtan Örümcek Adam, onların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Bazı çocuklar da sokakta Örümcek Adam'ı görünce evlerinin önüne inerek, birlikte dans edip eğlenceli vakit geçirdi. Örümcek Adam, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günde görev yapan jandarma personelini de ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Evde çocuklarıyla 23 Nisan coşkusu yaşayan Mihriban Kolancı Cebeci, bayramda Örümcek Adam'ın sürpriziyle mutlu olduklarını söyledi. Çocuklarıyla sokakta dans eden Örümcek Adam'ı görünce aşağı indiklerini dile getiren Cebeci'nin 3 yaşındaki oğlu Doğan ise televizyonda gördüğü kahramanın kendisine balon vermesine çok sevindiğini söyledi. Bayrak hediye ettiği Almira Özlem (6) de insanları kurtaran Örümcek Adam'ın kendisini de mutlu ettiğini belirtti. Evde 'Batman' kostümü giyerek 23 Nisan' kutlayan Mehmet Bayan (7) ise "Bugün kahraman olduk bayramımızı kutluyoruz" dedi.

23 Nisan coşkusunu kızı Zeynep ile koronavirüsten dolayı evde yaşadıklarını anlatan Ayten Şanlı, "Evimizde çocuklarımızla geçirdiğimiz bu güzel günde sokakta Örümcek Adam'ı gördük. Çok mutlu olduk. Önceki yıllarda olduğu gibi 23 Nisan eğlencelerini bize aratmadı. Bazı çocuklar kapı önüne indi. Çocuklarımıza balon verip mutlu etti" diye konuştu. Musa Aydemir de Örümcek Adam'ın çocuklarını mutlu etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların ve ailelerinin 23 Nisan eğlencesine ortak olmak için onların yanında olmak istediğini aktaran Burak Soylu, "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklara bayrak, balon dağıtıp, evdeki kutlamalarına ortak olmak istedim. Çocukların bayram coşkusunu doyasıya yaşamasını istedim. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım" dedi.


- Antalya
Örümcek Adam, 23 Nisan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:11 Kaynak: DHA

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