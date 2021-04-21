Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz teleferiğe binecek - Son Dakika

Ordu'da çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla turistik alanlardan Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferiği ücretsiz kullanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan'da teleferik hattı çocuklara ücretsiz yapıldı.

Söz konusu günde doyasıya eğlenmek isteyen 14 yaş ve altı çocuklar, bir ebeveyni ile birlikte olmak şartıyla teleferik hizmetinden yararlanabilecek.

Teleferik hattı 10.00 ile 17.30 saatleri arasında hizmete açık olacak ve 23 Nisan'a özel çocuklara ücretsiz hizmet verecek.

Görevli personeller tarafından maske kullanımı, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatılacak.

Teleferiği kullanmak isteyen çocukların, kimlik kartlarını yanlarında bulundurması gerektiği kaydedildi.