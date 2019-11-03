Çocuklar 4 asırlık Şeyh Camii'ni ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta Kuran kursuna giden çocuklar minaresinde 100 yıldır patlamamış top mermisi bulunan camiyi ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kur'an Kursunda eğitim gören 4-6 yaş arası çocuklar, yaklaşık 4 asırlık Şeyh Camii'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara cami sevgisi aşılanıyor. Şeyh Camii İmam Hatibi Mustafa Nar, Güneşevler Regaip Türk Kur'an Kursu'ndaki 4-6 yaş arası çocuklara cami hakkında bilgi verdi. Tarihi değerlerin anlatılması ve yerinde gösterilmesi gerektiğini belirten Nar, "Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yıl olması nedeniyle eğitmenlerimiz tarihi camiyi ve aynı zamanda 1920 yılında gazi olmuş bir camimizi ziyaret etmek istediler. Çocuklarımıza camimizi tanıttık ve onlara hediyeler verdik" dedi.

Güneşevler Regaip Türk Kur'an Kursu eğitmeni Emine Şahin ise, "Bizim buraya gelme amacımız çocuklarımıza cami sevgisini aşılamak, önce Allah'ımızı sonra peygamber efendimizi sevdirmek. Bunun için de bu camiyi tercih ettik ve sebebi ise camimizin gazi bir cami olmasıdır. Kurtuluş Savaşında saplanan merminin infilak olmaması ve bu tarihi değerlerimizi çocuklarımıza anlattık" diye konuştu.