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Çocuklar 41 Burda'da eğleniyor!

29 dakika önce

Şehrin odak noktası 41 Burda AVM, sevilen çizgi film karakterleri "Arda ile Ceren"in müzikal gösterisiyle çocuklara keyifli anlar sunuyor.

Çocuklar 41 Burda'da eğleniyor!, System.String[]
Şehrin odak noktası 41 Burda AVM, sevilen çizgi film karakterleri "Arda ile Ceren"in müzikal gösterisiyle çocuklara keyifli anlar sunuyor. 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek etkinliğin ilk seansı saat 15.00'de, ikinci seansı ise saat 17.00'de, 1. kat etkinlik alanında gerçekleştirilecek.

Yeni nesil AVM'cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden 41 Burda AVM, çocuklar için renkli bir etkinlik düzenliyor. Miniklerin büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği "Arda ile Ceren", sevimli kedi, köpek ve kaplumbağa ile çocuklara keyifli bir müzikal sunuyor.

Arda ile Ceren ve arkadaşları, çocuklarla 28 Temmuz Pazar günü bir araya gelecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikte; çocuklar eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalayacak.

Kocaeli'nin yaşam ve buluşma merkezi 41 Burda AVM, benzersiz atmosferi, ziyaretçilerine sunduğu eğlenceli ve kültürel etkinliklerle daima yeniliklere imza atıyor. - KOCAELİ
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:11 Kaynak: İHA
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