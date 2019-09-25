Son Dakika Haberleri: Çocuklar Açık Diyalog İstanbul'da kültürel mirasımızı tanıyacak!
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Çocuklar Açık Diyalog İstanbul'da kültürel mirasımızı tanıyacak!

21 dakika önce

28 Eylül Cumartesi günü Açık Diyalog İstanbul'da çocuklar kültürel miraslarımızdan biri olan Kapadokya'yı tanıyacak.

Çocuklar Açık Diyalog İstanbul'da kültürel mirasımızı tanıyacak!, System.String[]

Çocuklarda kültür bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Açık Diyalog İstanbul'da 28 Eylül Cumartesi günü 7 ile 11 yaş grubu arasındaki çocuklar Kapadokya Atölyesinde buluşacak.

Sanatçı ve deneyimli eğitmen Begüm Çalışkan ile gerçekleştirilecek olan "Kapadokya Üç Boyutlu Strafor Atölyesi"nde çocuklar, Kapadokya'nın büyülü dünyasında yolculuğu çıkarken , incelenen yapı ve eserler üzerine birlikte düşünecekler. Saat 12.30 ve 14.00 arası gerçekleşecek atölye çalışmasında Kapadokya'nın tarihi ile ilgili bilgi edinirken. Bir yandan da buradan aldıkları ilhamla üç boyutlu çalışmalarını yapacaklar.

Kapadokya, İstanbul, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:48 Kaynak: Bültenler
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