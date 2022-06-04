Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar - Son Dakika
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Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar

04.06.2022 18:37

Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar Adana'nın Kozan İlçesinde yaz aylarının sıcağına dayanamayan çocuklar serinlemek için mahallerinden geçen kanallarda yüzerek vakit geçiriyorlar.

Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde yaz aylarının sıcağına dayanamayan çocuklar serinlemek için mahallerinden geçen kanallarda yüzerek vakit geçiriyorlar.

Güneri Mahallesi Kozan Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinden geçen kanallarda tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar sıcak havada kanalın serin sularında yüzerek serinlemeye çalışıyorlar.

Kalabalık bir çocuk gurubu hafta sonu tatilini de fırsat bilerek bir araya gelip sulama kanalında yüzüp serinlediler. Gazetecilere açıklamada bulunan çocuklar; "Ne yapalım havalar çok sıcak, paramız yok bizde burada bedava serinliyoruz. Yetkililerden ilçemize bizler için ücretsiz bir havuz istiyoruz" dediler.

Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar
Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar
Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar
Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar
Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar
Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar
Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar
Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar
Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar
Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar
Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar - Son Dakika

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