Çocuklar, afetlere hazırlığı öğreniyor - Son Dakika
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Çocuklar, afetlere hazırlığı öğreniyor

20.07.2022 11:08
Çocuklar, afetlere hazırlığı öğreniyor

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü ve Save the Children Türkiye Ülke Ofisi 6-18 yaş grubu çocuklara "Afetlere Hazırlık Eğitimleri" veriyor.

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü ve Save the Children Türkiye Ülke Ofisi 6-18 yaş grubu çocuklara "Afetlere Hazırlık Eğitimleri" veriyor.

Türkiye hem coğrafi konumu hem de küresel iklim krizi sebebiyle birçok doğal felakete karşı risk olasılığı en yüksek ülkeler arasında. Son yıllarda gerçekleşen afetlerle çokça insanın ölümü ya da kaybolması, toplumların iklimle bağlantılı afetlere karşı nasıl hazırlanıp karşılık vermesi gerektiği sorusunu gündeme getirdi.  Bu soruya yanıt bulmak adına Save the Children Türkiye Ülke Ofisi Afetlere Hazırlık Planı ve Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü iş birliğiyle oluşturulan proje, çocukların afetlere karşı farkındalıklarının arttırılması ve olası afet sırasında ne yapmaları gerektiği konusunda eğitimler vermeyi hedefliyor.

2013 yılından bu yana 4-18 yaş grubu çocuklarla; koruyucu/önleyici ve farkındalık yaratmaya yönelik; psikososyal destek, çocuk koruma, sosyal uyum, gençlerin güçlendirilmesi ve eğitime destek faaliyetleri yürüten Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü'ndeki projede, göçe maruz kalan çocukların uyum sorunlarını en aza indirmek, travmalarını atlatabilmelerine destek olmak, farklı kültürlerle beraber yaşama bilincini geliştirmek ve kişisel gelişimlerine ve eğitime erişimlerini kolaylaştırmayı da amaçlıyor.

AFETLERE HAZIR BİR NESİL YETİŞİYOR

Şubat 2022'de başlayan iş birliği çerçevesinde, afetlere hazırlıklı olmanın, çevrede bulunan tehlikeleri ve riskleri saptamanın olası can ve mal kayıplarını azaltmada büyük bir öneminin ve etkisinin olduğu bilinciyle, 6-18 yaş grubu çocuklarla okullarda ve faaliyet alanında bir araya gelinerek afetlere hazırlık eğitimleri verildi.

Eğitimler, Türkiye'de en sık rastlanan deprem, sel, yangın/orman yangını ve heyelan afetlerinden ve bu afetlere hazırlık süreçlerinden oluşuyor. Eğitime katılan çocuklar, doğal afetler için alınması gereken önlemleri ve afet sırasında/sonrasında yapılması gerekenleri canlandırma, hikaye anlatımı ve çizim vb. yöntemlerle öğrendi.

Bugüne kadar 3.000'in üzerinde çocuğun katıldığı eğitimler; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da uygulanıyor. Uygulanan eğitimlerle 4.000'in üzerinde çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Kızılay, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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