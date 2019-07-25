Son Dakika Haberleri: Çocuklar Ağustos ayında Masal Şatosun'da buluşacak
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Çocuklar Ağustos ayında Masal Şatosun'da buluşacak

51 dakika önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Masal Şatosu'nda düzenlediği, temmuz ayı atölyeleri sona erdi.

Çocuklar Ağustos ayında Masal Şatosun'da buluşacak, System.String[]

Masal Şatosu yoğun ilgi gören atölyelerde ağustos ayı içinde çocuklara eğlenceli ve eğitici etkinlikler hazırlandı.

Temmuz ayında Masalcı Haldun Açıksözlü'nün "Acemi Fare Yavrusu" ve "Eşek ile Köpek" masalları çocuklarla buluştu. Atölyede, canlandırmalar eşliğinde masallar gösteriye dönüştürüldü. Çocuklar, Yaratıcı Okuma Atölyesi'nde de, Eğitimci Yazar Gülşah Özdemir Koryürek ile "İstiridye Masal Anlatıyor" etkinliğinde bir araya gelerek, su yosununun masalını dinlediler.

AĞUSTOS AYI ATÖLYELERİ BAŞLIYOR

Çocukların özgürce hayal güçlerini kullanmalarını ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini amaçlayan Masal Şatosu Atölyeleri, ağustos ayında da çocuklarla buluşmaya devam edecek. 17-24 Ağustos tarihlerinde 7-12 yaş grubu için Seramik Atölyesi, 18 Ağustos da 8-10 yaşlarındakiler için Telden Heykel Atölyesi ve 25 Ağustos tarihinde 8-12 yaş grubu için Fantastik Ebru Sanatı Atölyesi gerçekleştirilecek. Atölye çalışmalarının kontenjanlı olduğunu hatırlatan Masal Şatosu yetkilileri, kayıt yaptırmak isteyen velilerin, 0222 300 00 15-16 numaralı telefonlardan kendilerine ulaşabileceklerini ifade ettiler.

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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:13 Kaynak: Bültenler
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