Çocuklar, akademide hem eğleniyor hem öğreniyorlar - Son Dakika
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Çocuklar, akademide hem eğleniyor hem öğreniyorlar

01.03.2022 11:39

Çocuklar, akademide hem eğleniyor hem öğreniyorlarIĞDIR Iğdır'da açılan SERKA ile Benim Dünyam Çocuk Akademisi'nde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Çocuklar, akademide hem eğleniyor hem öğreniyorlar

IĞDIR Iğdır'da açılan SERKA ile Benim Dünyam Çocuk Akademisi'nde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğünün SERKA'ya sunduğu ve kabul edilen 'SERKA ile Benim Dünyam Çocuk Akademisi' çocukları ağırlamaya devam ediyor.

Iğdır Merkez Camii zemin katında açılan akademiye başta dezavantajlı okullar ve öğrenciler getirilerek burada bulunan farklı sınıflarda çocukların uygulamalı eğitim almaları sağlanıyor.

Açılan çocuk akademisine çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirten 'SERKA ile Benim Dünyam Çocuk Akademisi' koordinatörlerinden Nagihan Çakmak, "Buradaki amacımız özellikle uzak okullarda ve dezavantajlı mahallerde yaşayan çocuklarımızın oyun alanına, eğitim alanına erişmelerini sağlamaktır. Biz burada aslında bir eğitim bankası kurduk. Hemen hemen her alanda çocukların eğitim alabileceği kendilerini geliştirebileceği ve farklılık kazanabilecekleri bir dünya oluşturduk. Projemizin yazım süreci 2 yıl sürdü. Şu an da iki aya yakındır faaliyet içindeyiz" dedi.

Açılan akademide çocukların hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirten proje koordinatörlerinden Kader Karaca, "Okullarda öğrenim gören çocuklarımız özellikle dezavantajlı çocuklarımız için burası bir kaynaktır. Burada çocuklarımız çeşitli kaynaklarından yararlanarak öğrendiklerini pekiştirecekler. İki aylık faaliyet diliminde 500 öğrencimiz buradan faydalandı. Her gün farklı okullardan sınıflar alınarak bu sayıyı iki katına çıkaracağız" dedi.

Çocuklar, akademide hem eğleniyor hem öğreniyorlar
Çocuklar, akademide hem eğleniyor hem öğreniyorlar
Çocuklar, akademide hem eğleniyor hem öğreniyorlar

YORUMLAR
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milli eğitim bakanlığı, Iğdır Merkez, Iğdır, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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