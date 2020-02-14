Çocuklar Akçaray ile şehir tutu attı - Son Dakika
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Çocuklar Akçaray ile şehir tutu attı

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan UlaşımPark'ı ziyaret eden anaokulu öğrencileri, Akçaray ile şehir turu attı.

Çocuklar Akçaray ile şehir tutu attı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan UlaşımPark'ı ziyaret eden anaokulu öğrencileri, Akçaray ile şehir turu attı.


Kocaeli'de her gün binlerce vatandaşın ulaşımını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, ayrıca düzenlediği geziler kapsamında misafirlerini ağırlıyor. Bu kapsamda Anaokulu öğrencisi 30 minik UlaşımPark Genel Müdürlüğü'nün ve Akçaray'ın misafiri oldu. Akçaray'la şehir turu attırdı. Gerçekleşen gezi kapsamında 30 minik misafir ve 6 görevli öğretmen ile birlikte tramvayda hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir gezi gerçekleştirildi. UlaşımPark'ta görevli yetkili personel tarafından çocuklara tramvay hakkında bilgiler aktarıldı.


UlaşımPark Genel Müdürlüğü Akçaray Bakım Atölyesi'nde bulunan minik tramvay ile gezen çocuklar neşe dolu dakikalar yaşadılar. Geziye katılan 30 öğrenci küçük tramvayı gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Görevli öğretmenlerinin yardımları ile tramvaya binen ziyaretçiler minik tramvayı çok sevdiler. Birkaç tur attıktan sonra hatıra fotoğrafı ile gezi son buldu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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