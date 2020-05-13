Çocuklar akın etti, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı - Son Dakika

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Çocuklar akın etti, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
6 saat önce
Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Tıklım tıklım dolan parklarda maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.
Korona virüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocuklar verilen izinle 40 gün sonra dışarı çıktı. Çocuklar ebeveynleriyle birlikte yeşil alanlara akın etti. Tıklım tıklım dolan parklarda uzun süre sonra dışarıya çıkan çocuklar sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar. Bazı duyarlı ailelerin maske takıp sosyal mesafe kuralına göre parkta oturdukları görülürken, havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilen çocuklar paklarda koştu ve arkadaşlarıyla oyunlar oynadı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ne akın eden çocuklar ve ailelerinin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:10 Kaynak: İHA
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