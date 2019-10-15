Son Dakika Haberleri: Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidiyor
Son Dakika Güncel Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidiyor

Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidiyor

1 saat önce

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olacak çocukların korkusunu ortadan kaldırmak için sedye yerine akülü araba uygulaması başlatıldı.

Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidiyor, System.String[]

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olacak çocukların korkusunu ortadan kaldırmak için sedye yerine akülü araba uygulaması başlatıldı. Minikler, yeni uygulama ile sedyeyle değil kendi kullandıkları akülü arabalar ile ameliyathaneye giriyor.

Hastanede görev alan Başhekim Yardımcısı Prof Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk, dünyanın bazı kentlerinde yaygın olan bu hizmetin Türkiye'de sayılı hastanede uygulandığını kaydetti. Öztürk, ameliyata hazırlanan pek çok çocuğun iğne, doktor veya beyaz önlük çekincesi olduğuna değinerek, "Bu yöntem çocuklar üzerindeki stres, gerilim ve endişeyi azaltmada etkili. Bu şekilde çocuklarımızın daha mutlu ameliyat olmalarını amaçladık" dedi.

Akülü arabayla böbrek ameliyatına giden Rabia Kotman'ın (8) babası Erdal Kotman ise uygulama nedeniyle hastane yetkililerine teşekkür etti.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
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