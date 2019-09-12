Çocuklar ameliyata akülü arabayla giriyor

Şanlıurfa'da, çocukların ameliyat korkularını yenmeleri ve ameliyathaneye eğlenerek gitmelerini sağlama amacıyla akülü araba uygulaması başlatıldı.

Önceden ameliyathaneye tekerlekli sandalye veya sedyede taşınan çocuklar, artık hastane yönetimince temin edilen oyuncak akülü araçlarla ameliyathaneye götürülüyor.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni uygulama kapsamında 2 akülü araba aldıklarını söyledi.

Hastanede hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Şelli, özellikle çocuk hastaların psikolojilerinin önemli olduğunu vurguladı.

Çocukların ameliyat korkusuyla psikolojik travma yaşayabildiklerini dile getiren Başhekim Şelli, şöyle devam etti:

"Çocuk hastalarımızın yoğun başvuruda bulunduğu bir hastane olarak çocuklarımızın hastane, sedye ve ameliyat nedeniyle oluşan korkuları ve endişelerini yenmeleri için onlara destek olmak ve bu korkularını yenmek için böyle bir uygulamaya geçtik. Bu bağlamda ilk adım olarak çocukların ameliyathaneye götürülme işlemini eğlenceli ve keyifli hale getirip, onların korkularını yenmesini hedefledik. Hastanemizde hastalarımızın en kaliteli ve güler yüzlü hizmeti almaları ve hastanemizden ayrılırken hem sağlıklı hem de keyifli ve eğlenceli zaman geçirerek ayrılmaları için farklı çalışmalar yapıyoruz."

Eyyüp Şelli, hastanenin çocuk servisinin duvar, kapı ve yataklarının süslenmesi, renklendirilmesi ve resimlendirilmesi için yürüttükleri çalışmaların da kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Şelli, desteklerinden dolayı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'a da teşekkür etti.