Son Dakika Haberleri: Çocuklar ameliyata "güle oynaya" gidiyor
Son Dakika Güncel Haber

Çocuklar ameliyata "güle oynaya" gidiyor

1 saat önce

Düzce'de başlatılan proje sayesinde ameliyata girecek olan çocuklar sedye yerine akülü araba ile ameliyata giriyor.

Çocuklar ameliyata

Düzce'de başlatılan proje sayesinde ameliyata girecek olan çocuklar sedye yerine akülü araba ile ameliyata giriyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde çocukların ameliyat korkularını yenmeleri ve ameliyathaneye eğlenerek gitmelerini sağlamak amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.

Akülü araba uygulamasının başlatıldığı aktarılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve sağlık yöneticilerinin katkılarıyla Çocuk Cerrahi Servisinde kullanılmak üzere iki adet akülü araç bağışında bulunulduğu ve çocuk hastaların ameliyathaneye götürülme işlemini eğlenceli ve keyifli hale getirip, onların korkularını yenmelerinin hedeflendiği aktarıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 yaşında diye evlat edindikleri kız çocuğu 22 yaşında cüce bir sosyopat çıktı!
DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:50:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar ameliyata "güle oynaya" gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]