Son Dakika Haberleri: Çocuklar anıttaki çelenkleri ateşe verdi
Son Dakika Dünya Haber

Çocuklar anıttaki çelenkleri ateşe verdi

2 saat önce

– Rusya'da biri 6, diğeri 7 yaşında iki çocuk, İkinci Dünya Savaşı'ndaki askerler anısına dikilen bir anıtta bulunan çelenkleri ateşe verdi.

Çocuklar anıttaki çelenkleri ateşe verdi, System.String[]


Rusya'da biri 6, diğeri 7 yaşında iki çocuk, İkinci Dünya Savaşı'ndaki askerler anısına dikilen bir anıtta bulunan çelenkleri ateşe verdi.
Olay, Rusya'nın Sverdlovsk bölgesinde bulunan Serov şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, iki çocuğun anıtın üzerine koyulmuş çelenkleri ateşe verdikleri görüldü. Çocukların, alevlerin büyümesiyle olay yerinden kaçtıkları görüldü.
Yerel medya, çocukların 6 ve 7 yaşlarında olduklarını ve çelenkleri ateşe vermeleri ile büyüyen yangını 11 itfaiye görevlisinin söndürdüğünü duyurdu.
Yerel medya, çocukların her ikisinin de kimliklerinin belirlendiğini; her iki çocuğun da anneleri ile yaşadıklarını ve olayla ilgili olarak annelerinin ifade için çağırıldığını duyurdu.

- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:57 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de başıboş köpekler 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı! Almanya'da 12 yaşındaki Türk çocuk, spor salonunda asılı bulundu Kaçırılan okul servisindeki kahraman çocuklara İtalyan vatandaşlığı verildi Trump Meksika ile göç anlaşması taslağının detaylarını yanlışlıkla ifşa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:31:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar anıttaki çelenkleri ateşe verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]