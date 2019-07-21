Çocuklar anız yaktı
12 dakika önce
Konya'nın Kulu ilçesinde çocukların ateşe verdiği iddia edilen anız yangını söndürüldü.
Konya Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:24 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde çocukların ateşe verdiği iddia edilen anız yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Ağılbaşı
Mahallesinde bulunan bir tarlada anız yangını çıktı. İddiaya göre, yaşları 7 ile 8 arasında değişen iki çocuk ellerindeki çakmakla tarlayı ateşe verdi. Mahallenin bitişiğinde bulunan tarladaki anız yangınını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen iftaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, çocukların yangında zarar görmediği öğrenildi. - KONYA
1 ton 300 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa 25 bin liraya alıcısını bekliyor Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı 400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur