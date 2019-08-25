Son Dakika Haberleri: Çocuklar "Anne lütfen ölme" diyerek karayolunu trafiğe kapattı
Son Dakika Güncel Haber

Çocuklar "Anne lütfen ölme" diyerek karayolunu trafiğe kapattı

52 dakika önce

Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızlarının gözünün önünde öldürülmesinin yankıları ve protestoları sürüyor.

Çocuklar

Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızlarının gözünün önünde öldürülmesinin yankıları ve protestoları sürüyor. Yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen gösterilere Bursalı çocuklar da katıldı.


Bursaspor Teksas lise taraftar gurubu üyeleri Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında "Anne lütfen ölme" pankartı açarak karayolunu kısa süreliğine trafiğe kapattılar.


Araç sürücülerinin kontak kapatıp korna çalarak destek verdiği protesto gösterisinde çocuklar "Anne lütfen ölme" diyerek slogan attılar. Çevredeki vatandaşların da protesto gösterilerine alkışlarla destek verdiler. - BURSA

Emine Bulut, Kırıkkale, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'un annesi isyan etti: Çocuk 'ambulans çağırın' diyor, onlar çekim yapıyor
Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü Eşinin şiddetinden kaçtı, hapis hayatında ölümü bekliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 12:36:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar "Anne lütfen ölme" diyerek karayolunu trafiğe kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]