Son Dakika Haberleri: Çocuklar Anneleri ile Birlikte Eğlenirken Öğrendiler

Çocuklar Anneleri ile Birlikte Eğlenirken Öğrendiler

47 dakika önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri için anne-çocuk etkinliği düzenledi.

Çocuklar Anneleri ile Birlikte Eğlenirken Öğrendiler, System.String[]
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri için anne-çocuk etkinliği düzenledi. 2015 doğumlu 12 çocuk ve annelerinin katıldığı etkinlikte, çocuklar kum boyama, üfleme yarışması ve parkur yarışıyla eğlenirken motor becerilerini ve bilişsel yeteneklerini geliştirebilecekleri etkinliklere katıldı.

Yaklaşık iki saat süren etkinlik boyunca anneleri ile birlikte uzman personel eşliğinde kaliteli vakit geçiren çocuklar, hem eğlendiler hem de öğrendiler. Çocuklar, kum boyama, keçeden kuş yapımı, parkur yarışı ve üfleme yarışmalarında annelerinin yönlendirme ve destekleri ile çeşitli becerilerini geliştirdiler.

Anne-çocuk etkinlikleri artarak sürecek

Anneler, çocukları ile geçirdikleri kaliteli zaman için Çocuk Kulübü çalışanlarına teşekkür ederek benzer etkinliklerin daha sık gerçekleştirilmesi isteklerini dile getirdi. Öte yandan, uzman psikolog ve Çocuk Kulübü personeli gözetiminde gerçekleştirilen anne-çocuk etkinliklerinin devam edeceği, baba-çocuk etkinliklerinin de hazırlandığı belirtildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:03 Kaynak: İHA

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