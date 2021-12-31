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'ÇOCUKLAR ARASINDA KORONAVİRÜS VAKALARI 3 KAT ARTTI' - Son Dakika

'ÇOCUKLAR ARASINDA KORONAVİRÜS VAKALARI 3 KAT ARTTI'

31.12.2021 11:34
'ÇOCUKLAR ARASINDA KORONAVİRÜS VAKALARI 3 KAT ARTTI'

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz, son dönemde çocuklar arasındaki koronavirüs vakalarının 3 kat arttığını ve bunun endişeye neden olduğunu söyledi.

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz, son dönemde çocuklar arasındaki koronavirüs vakalarının 3 kat arttığını ve bunun endişeye neden olduğunu söyledi. Çocuklarda görülen grip ve koronavirüs vakalarını birbirinden ayırmanın sadece PCR testi ile mümkün olduğunu belirten Yılmaz, 'Okullarda kapanan sınıfların sayısı, temaslı öğrencilerin sayısı da çok artmış durumda. Şu an çocuklar genel olarak bunu mevsimsel grip gibi geçiriyorlar ama ayırmak açısından mutlaka testlerinin yapılması lazım. 3 günlük bebeğimiz de var Covid-19 olan, 18 yaşında çocuğumuz da' dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında son 1 aylık süreçte 900 bin nüfusa sahip Eskişehir, 3 kez vaka oranı en çok artan iller arasında yer aldı. Vaka artışının özellikle okul çağında 7-15 yaş grubunda etkili olduğunu ve koronavirüse yakalanan çocuk sayısının her geçen gün yükseldiğini kaydeden Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz, çocuk koronavirüs poliklinik sayılarının da önceki haftaya göre 3 kat arttığını ve bunun endişeye neden olduğunu dile getirdi.

'10 GÜNDÜR ÇOCUK HASTALARDA ARTIŞ VAR'

Koronavirüs açısından yoğun dönem geçirildiğini belirten Uzm. Dr. Yılmaz, 'Bir ara Covid açısından rahatlamıştık ama son 10 gündür çocuk hasta sayılarımızda çok ciddi bir artış var. Geçen haftaya kıyasla poliklinik sayımız 2-3 kat artmış durumda. Kendim de bizzat poliklinikte görev yaptığım için gözlemleyebiliyorum, okullarda kapanan sınıfların sayısı, temaslı öğrencilerin sayısı da çok artmış durumda. Çocuklarda bu kadar artış niye' Çünkü erişkinlerde de vaka sayısı çok fazla arttı zaten. Bununla da ilgili. Bu artış çocuklara da yansıyor. Bir taraftan son 3 haftadır ülke genelinde influenza vakalarında, mevsimsel grip vakalarında da çok artış var. İkisini de birbirinden ayırmak mümkün değil ancak PCR testiyle ayırabiliyoruz bunları. O yüzden şu dönem bir hastalık mevsimi bizim için. Çok fazla sayıda hastamız var. Biz de poliklinik olarak yoğunluğumuzun en üst noktalarındayız. Sevindirici tarafı, çocuklar açısından hastaneye yatışlarda ciddi bir artış görmedik. İlerleyen dönemde, birkaç hafta sonra nasıl olur onu çok kestiremiyoruz ama şu an çocuklar genel olarak bunu mevsimsel grip gibi geçiriyorlar. Ayırmak açısından mutlaka testlerinin yapılması lazım? dedi.

'TEMASI VE BULAŞI ENGELLEMEMİZ GEREKLİ'

En önemli sıkıntının, ailelerin çocuklarını belirtilere rağmen grip, diye hastaneye geç götürmeleri olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu soğuk algınlığı, grip; Covid değildir' diye düşünebiliyorlar ama zaten Covid de bir viral hastalık ve çocuklarda soğuk algınlığı bulguları yapıyor. Farklı bir şey yapmıyor aslında. Onların da Covid olma ihtimali var ve gecikmemek gerekiyor. Çünkü teması ve bulaşı engellememiz gerekli. Onun dışında yine normalde kullanılan soğuk algınlığı ilaçlarını kullanıyoruz. Bol bol dinlenmelerini, bol bol sıvı tüketmelerini öneriyoruz ve şu dönemde mümkün olduğunca gereksiz temasları, gereksiz kalabalık ortamlara girişleri, gereksiz sosyal aktiviteyi de engellemek istiyoruz. Çünkü şu an bunların dışında yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Yaşı gelen çocukların da aşılarının yapılmasını istiyoruz' diye konuştu.

'AŞILI ÇOCUKLAR HAFİF ATLATIYOR'

Polikliniklerdeki artışın yatan hasta sayısına henüz yansımadığını belirten Uzm. Dr. Yılmaz, aşılı çocukların koronavirüsü hafif atlattığını söyledi. Hastanelerde 3 günlük bebekten 18 yaşında çocuklara kadar koronavirüs hastası olduğuna da dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

'Sevindirici tarafı, poliklinikteki artış sayısı ile yatan hasta artış sayısı eş değil. Evet, yatan hastalarımız var. Hastanede tedavi ihtiyacı olan, akciğer tutulumu olan çocuklarımız var ama bunlar şu anda poliklinikteki vaka artışı ile paralel değil. Daha az, geriden gidiyor ama netleşmesi birkaç haftayı bulur. Süreç bize ne gösterir, bekleyip göreceğiz ama 15 yaş üzeri çocuklar erişkin kliniğine geliyorlar ve aşılı çocukların hastalığı çok daha hafif geçirdiğini ve hastalığı daha rahat atlattıklarını da gözlemliyoruz. Özellikle okul çağında 7-15 yaş arasında daha yoğun görüyoruz. Bu da tamamen temasla ilgili. Hastalık belki özellikle bu grubu seçmiyor ama evde temas olduğunda daha küçük yaş grupları da etkileniyor. 3 günlük bebeğimiz de var Covid olan, 18 yaşında çocuğumuz da var. Yaş tek başına bir belirleyici değil bizim için. En önemli olan kişisel olarak dikkat etmek, belirtileri olanların erken bir şekilde test yaptırması. Bu mevsimsel bir hastalıktır, soğuk algınlığıdır. Koştu, oynadı, üşüttü o yüzden oldu; demeden hemen doktora başvurması ve pozitif olanı ayırıp izole edebilmemiz kontrolü biraz daha sağlamamız açısından bize yardımcı olacaktır, diye düşünüyorum.?

'ÇOCUKLAR ARASINDA KORONAVİRÜS VAKALARI 3 KAT ARTTI'
'ÇOCUKLAR ARASINDA KORONAVİRÜS VAKALARI 3 KAT ARTTI'
'ÇOCUKLAR ARASINDA KORONAVİRÜS VAKALARI 3 KAT ARTTI'

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Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Eskişehir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'ÇOCUKLAR ARASINDA KORONAVİRÜS VAKALARI 3 KAT ARTTI' - Son Dakika
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