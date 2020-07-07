Çocuklar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika

Çocuklar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

Çorum'da çocuklar arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Çorum'da çocuklar arasında çıkan tartışmada kan aktı. Pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda 2 çocuk vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

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Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Camii yanında iki gurup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İsmi öğrenilemeyen bir çocuk karşı grupta tartıştığı Y.K.(14) ve B.Ş.'ye (15) yanında getirdiği pompalı tüfek ile 3 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Y.K. ve B.Ş., 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Silahlı kavganın ardından polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar neticesinde, olay yerinden kaçan çocuk, olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Mimar Sinan, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika
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