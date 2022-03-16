Çocuklar artık internetten alıyor! Uyuşturucu kullanma yaşı giderek düşüyor - Son Dakika
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Çocuklar artık internetten alıyor! Uyuşturucu kullanma yaşı giderek düşüyor

16.03.2022 10:11
Çocuklar artık internetten alıyor! Uyuşturucu kullanma yaşı giderek düşüyor

İçişleri Bakanlığı'nın son raporu çarpıcı bir araştırma ortaya çıkardı. Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görenlerin yüzde 47.8'inin 19 yaş altı yani ortaokul ve lise, zorunlu eğitim çağında olması gerektiği dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı geçen yıl "En İyi Narkotik Polis Anne" adlı proje başlatmıştı. Bu proje kapsamında 26 ilde valilikler, emniyet, jandarma, milli eğitim, müftülük ve anneler ortak mücadele etti. Koronavirüstedbirleri alınarak, 37 bin 730 aile, evinde ziyaret edildi. Okullarda 3.4 milyon öğrenci, 1 milyon 31 bin veli, 55 bin 858 öğretmene eğitim verildi. 1595 okul servisi sürücüsü, 20 bin güvenlikçi ve 80 bin temizlik görevlisi güvenlik soruşturmasından geçirildi.

ZORUNLU EĞİTİM ÇAĞINDA BAŞLIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye 2021 Yılı Uyuşturucu Raporu alınan tüm bu tedbirlere rağmen sonuçlarıyla dikkat çekti. 2020 raporunda 15 yaş altı uyuşturucu kullanım oranı yüzde 0.4 iken 2021 raporunda bu oran yüzde 14 oldu. Yine, 2020'de 15-19 yaş arası kullanım oranı yüzde 11.7 iken 2021 raporunda aynı yaş kullanım oranıyüzde 37.4'ü gördü. Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görenlerin yüzde 47.8'inin ise 19 yaş altı yani ortaokul ve lise, zorunlu eğitim çağında olması gerektiği dikkat çekti.

BAĞIMLI YAŞI DÜŞÜYOR

  • 15 yaş altı yüzde 14
  • 15-19 yaş arası yüzde 37.4
  • 20-24 yaş arası yüzde 28
  • 25-29 yaş arası yüzde 11.4
  • 15-24 yaş arası yüzde 71

İNTERNETTEN ALIYORLAR!

  • Yüzde 23'le ilk deneme yaşı 15 yaş altı
  • Yüzde 1,7'si hiç okula gitmemiş
  • Yüzde 91'i 1-8 yıl eğitim almış
  • Yüzde 7,3'ü 9-12 yıl eğitim görmüş
  • Yüzde 35.3'ü meraktan başlıyor
  • Yüzde 85'i sokak satıcısından alıyor.
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Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

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