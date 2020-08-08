Çocuklar, atık malzemelerden kale, pota ve file yaptı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki çocuklar, mahallelerindeki boş arsaya topladıkları atık malzemeleri kullanarak, ailelerinin de yardımıyla, futbol kalesi, basketbol potası ve voleybol filesi yaptı.

Dilovası Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, pandemi nedeniyle okullara ara verilmesi ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun bir süre evlerinden çıkamadı. EBA TV'den derslerini takip eden ve dönemi tamamlayan çocuklar, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından mahallelerinde spor yapmak istedi. Ailelerinin de desteğini alan çocuklar, etraftan topladıkları atık tahta, plastik ve demirleri kullanarak, mahalledeki boş arsaya futbol kalesi, basketbol potası ve voleybol filesi yaptı.