Son Dakika Haberleri: Çocuklar atık malzemelerden oyuncak yaptı
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Çocuklar atık malzemelerden oyuncak yaptı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, öğrenciler topladıkları atık malzemelerden yaptıkları oyuncakları sergiledi.

Çocuklar atık malzemelerden oyuncak yaptı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, öğrenciler topladıkları atık malzemelerden yaptıkları oyuncakları sergiledi.
Ereğli Belediyesi tarafından, "Çevre Şenliği" etkinliği kapsamında sahil bandında düzenlenen programda Ören İlkokulu öğrencileri, çevreden topladıkları atık malzemeler ile oyuncaklar hazırladı.
Öğretmenlerin yardımı ile çocukların çeşitli tasarımlarla yaptığı oyuncaklar, ilgi gördü.
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'nun da gezdiği sergide öğrenciler, tasarladıkları oyuncakları anlattı.
Ören İlkokulu Müdürü Sabahattin Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ereğli Belediyesi'nin destekleri ile gerçekleşen etkinlikte okulda eğitim ve öğrenim gören öğrencilerin elde ettikleri atık malzemeleri yaratıcılıklarını kullanarak oyuncağa çevirdiğini söyledi.
Öğretmenler ve öğrencilerin uyum içerisinde çalıştığını ve yapılan güzel eserleri etkinliğe katılanlara gösterdiklerine değinen Turgut, "Çok güzel ve faydalı bir etkinlik oluyor. Vatandaşlarımızın ilgisinden de son derece memnunuz. Çocuklarımız atık malzemeleri kullanılabilir hale getiriyor." diye konuştu.
Kaymakam Çorumluoğlu ve Başkan Posbıyık, öğretmenler ile öğrencileri çalışmalarından ötürü tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:09 Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel
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