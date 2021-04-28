Çocuklar atık yönetimi ve çevre duyarlılığı alanında bilinçlendirilecek - Son Dakika

Çocuklar atık yönetimi ve çevre duyarlılığı alanında bilinçlendirilecek

28.04.2021 12:24
Çocuklar atık yönetimi ve çevre duyarlılığı alanında bilinçlendirilecek, System.String[]

Faaliyet gösterdiği ülkelerde sürdürülebilir dünya konusunda çalışmalar yürüten, insana ve doğaya saygıyı misyon olarak belirleyen QNET, Türkiye'de çöp üretiminin azaltılması ve çöpün doğru yere atılması adına faaliyet gösteren Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile 250'den fazla çocuğu atık yönetimi ve...

Faaliyet gösterdiği ülkelerde sürdürülebilir dünya konusunda çalışmalar yürüten, insana ve doğaya saygıyı misyon olarak belirleyen QNET, Türkiye'de çöp üretiminin azaltılması ve çöpün doğru yere atılması adına faaliyet gösteren Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile 250'den fazla çocuğu atık yönetimi ve çevre duyarlılığı alanında bilinçlendirecek.

Günümüzde atık üretimini tamamen önlemek mümkün olmasa da bazı doğru ve bilinçli tüketim alışkanlıklarıyla atık miktarı azaltılarak gelecek nesillerde çevre hassasiyeti oluşturulabilir. Bu amaçla yola çıkan ve yaşanılır bir dünya için uzun yıllardır çalışmalar yürüten QNET, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile Türkiye'nin farklı illerinde çocuklara çevre bilinci aşılamak için proje gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında İzmir, Bursa ve Bolu'da, 7 okula, 250'den fazla çocuğa çevre bilincinin, çöpü azaltmanın ve geri dönüşümün önemi anlatılacak. Bu kapsamda online bilgilendirme seminerleriyle ilkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencisi çocuklara, atıkların nasıl azaltılabileceği ve ayrıştırılacağı, hangi materyallerin geri dönüşüme uygun olduğu gibi birçok konu aktarılacak. 28 Nisan'da başlayacak olan online eğitimlerle devlet okullarındaki çocuklara ulaşılacak.

QNET'in tüm dünyada gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde çevre duyarlılığının önemli bir yer tuttuğunu belirten QNET Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, "'Dünyaya Değer Katmak İçin Kendini Geliştir' (RYTHM) felsefesi ile hareket ederek güçlü sivil toplum kuruluşlarıyla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Şu anda atık yönetimi, çöplerin geri dönüştürülmesi, daha az çöp üretilmesi ve çöplerin ayrıştırılarak atılması gibi önemli bir çevre sorunu alanında gelecek nesilleri eğitmek için projeye başladık. Biz inanıyoruz ki ailedeki, dolayısıyla toplumdaki temel değişim çocuklardan başlıyor ve biz bu davranış modelini geliştirmek istiyoruz. Atık yönetimi, sürdürülebilir dünya hedefi için kritik önem arz ediyor. Bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı planlıyoruz" dedi.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge ise, "Çocuklar bizim için çok önemli çünkü çöpü azaltma, ayrıştırma konusunda doğru davranışların erken yaşlarda benimsenmesi, olağanlaşması ve alışkanlık haline gelmesi şart. Çocukların doğru bilgi ve yönlendirmeyle, bu yaşam tarzını benimsemeye son derece açık olduğunu görüyoruz. Çocukların farkındalığını artırmak aynı zamanda, evlerindeki alışkanlıkları değiştirmek, ebeveynleri harekete geçirmek de demek. İşte bunun için QNET'le birlikte bilgilendirme seminerlerimizi sürdürüyor, onlara bilgilerini eğlenerek pekiştirmelerini sağlayacak Çöpü Sıfırla kutu oyunuyla doğru bilgileri ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Çocuklar atık yönetimi ve çevre duyarlılığı alanında bilinçlendirilecek
Çocuklar atık yönetimi ve çevre duyarlılığı alanında bilinçlendirilecek

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklar atık yönetimi ve çevre duyarlılığı alanında bilinçlendirilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük         
13:19
12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak 12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak         
12:55
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi         
10:05
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar         
09:29
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 13:37:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar atık yönetimi ve çevre duyarlılığı alanında bilinçlendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement