Çocuklar atölye çalışmasıyla Göbeklitepe'yi tanıyacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar atölye çalışmasıyla Göbeklitepe'yi tanıyacak - Son Dakika

Çocuklar atölye çalışmasıyla Göbeklitepe'yi tanıyacak

6 saat önce

Geçen yıl UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine giren ve "tarihin başladığı yer olarak kabul edilen" Göbeklitepe, atölye çalışmasıyla çocuklara anlatılacak.

Çocuklar atölye çalışmasıyla Göbeklitepe'yi tanıyacak, System.String[]

Geçen yıl UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine giren ve "tarihin başladığı yer olarak kabul edilen" Göbeklitepe, atölye çalışmasıyla çocuklara anlatılacak.

Çocukların sanatla büyümeleri amacıyla çeşitli etkinliklere imza atan Açık Diyalog İstanbul kapsamında, 14 Aralık'ta Göbeklitepe Atölyesi düzenlenecek.

Begüm Çalışkan'ın eğitmenliğini üstlendiği atölyede, çocuklar, Göbeklitepe'de incelenen yapı ve eserler üzerine çalışacaklar.

Aynı zamanda atölyede minik katılımcılar, Göbeklitepe'nin tarihi ile ilgili bilgi edinirken bir yandan da buradan aldıkları ilhamla üç boyutlu çalışma yapma imkanı bulacaklar.

Göbeklitepe, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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