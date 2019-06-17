Son Dakika Haberleri: Çocuklar babaları için tavlaları renklendirdi
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Çocuklar babaları için tavlaları renklendirdi

1 saat önce

DHA, (Kurumsal Haber) - Babalar Günü'ne özel düzenlenen tavla boyama etkinliği ile çocuklar yaratıcılıklarını babaları için sergiledi.

Çocuklar babaları için tavlaları renklendirdi, System.String[]

İSTANBUL - DHA, (Kurumsal Haber) - Babalar Günü'ne özel düzenlenen tavla boyama etkinliği ile çocuklar yaratıcılıklarını babaları için sergiledi. Boyadıkları tavlaları babalarına hediye eden sanatsever miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Venezia Mega Outlet, Babalar Günü'ne özel etkinlikler düzenledi.

Her cumartesi ve pazar günü çocuk etkinliklerinin yer aldığı AVM'de, Babalar Günü'ne özel gerçekleştirilen Tavla Boyama Atölyesin'de pazar günü 150 çocuk ağırlandı. Babaları için tavlaları renklendiren minikler, çocuklar boyalarla eğlendi.


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:15 Kaynak: DHA
DHA, Babalar Günü
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