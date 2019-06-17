Çocuklar babaları için tavlaları renklendirdi
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DHA, (Kurumsal Haber) - Babalar Günü'ne özel düzenlenen tavla boyama etkinliği ile çocuklar yaratıcılıklarını babaları için sergiledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:15 Kaynak: DHA
İSTANBUL - DHA, (Kurumsal Haber) - Babalar Günü'ne özel düzenlenen tavla boyama etkinliği ile çocuklar yaratıcılıklarını babaları için sergiledi. Boyadıkları tavlaları babalarına hediye eden sanatsever miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.
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Her cumartesi ve pazar günü çocuk etkinliklerinin yer aldığı AVM'de, Babalar Günü'ne özel gerçekleştirilen Tavla Boyama Atölyesin'de pazar günü 150 çocuk ağırlandı. Babaları için tavlaları renklendiren minikler, çocuklar boyalarla eğlendi.
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