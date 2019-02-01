Çocuklar Babalarını Sporda Terletti

Balıkesir Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 'Soğuk Zamanlarda Sıcak Balonlarımızda Spora' Projesi kapsamında "Babalar ve Oğulları Penaltı Turnuvası" düzenledi.

Balıkesir Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 'Soğuk Zamanlarda Sıcak Balonlarımızda Spora' Projesi kapsamında "Babalar ve Oğulları Penaltı Turnuvası" düzenledi. Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte babalarla oğulları birlikte spor yapmanın keyfini yaşadı.



Altıeylül Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Akan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın oluşturduğu birçok projenin ilçede de devam ettiğini söyledi. Babalar ve Oğulları Penaltı Turnuvası'na 40'ın üzerinde aile katılırken, turnuva sonunda dereceye giren ailelere madalya ve eşofman armağan edildi.



Aileleri sporla buluşturmak istiyoruz



Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın projesi kapsamında Kurtdereli Spor Salonu bu soğuk kış günlerinde spor yapmak isteyenler için 7 gün 24 saat esasıyla açık kalacak. Spor yapmak isteyen Balıkesirlilerimizi salonumuza bekliyoruz. Bu kapsamda kurum olarak gerçekleştirdiğimiz "Babalar ve Oğulları Penaltı Turnuvası" ise büyük ilgi gördü. Bakanlığımızın çalışmaları doğrultusunda amacımız gelecek nesillere sporu sevdirmek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, toplumla uyumlu sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamak. Yine her Çarşamba saat 14.00'de engellilerin spor yapmasını sağlamak amacıyla salonumuzda engelli bireyler ile bir araya gelerek spor etkinlikleri düzenliyoruz. Bu bağlamda etkinliklerimiz devam edecek. Ayrıca önümüzdeki hafta sonunda 'Anneler ve Kızları Basketbol Atış Turnuvası' da düzenlenecek. Bu etkinliğimize de katılımın oldukça fazla olmasını bekliyoruz. Bu projedeki amacımız spor etkinliklerine katılan sporcularımızın ailelerini de spor etkinliklerine katabilmek" diye konuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun da izlediği etkinlikte dereceye giren ailelere kupa ve çeşitli hediyeler verildi. - BALIKESİR

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