Son Dakika Haberleri: Çocuklar Babalarıyla Kamp Yaptı

Çocuklar Babalarıyla Kamp Yaptı

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren spor okulları tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar babalarıyla kamp yaptı.

Çocuklar Babalarıyla Kamp Yaptı, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren spor okulları tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar babalarıyla kamp yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Diriliş Gençlik Kampı'nda üç gün süren kampta 120 çocuğun, babalarıyla doğada keyifli vakit geçirdiği kaydedildi.

Kampta, doğa yürüyüşü, matrak, okçuluk ve satranç gibi spor aktivitelerinin yanı sıra kardan adam yapma ve kartopu oynama etkinliklerinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Kampta televizyon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerinin bulunmaması babalar ve oğulları için büyük bir fırsata döndü. Çocuklar okul zamanı yoğun ders programından, babalar ise iş temposundan sıyrılarak 3 gün boyunca baş başa kalıp beraber vakit geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın bağrında keyifli vakit geçiren babalar ve çocuklarının kamptan mutlu şekilde ayrıldıkları kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:02 Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amcasını Pompalı Tüfekle Öldüren Gözü Dönmüş Yeğen, Cinayeti Sosyal Medyada Paylaştı Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür

Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:03:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklar Babalarıyla Kamp Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]