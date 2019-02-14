Çocuklar Babalarıyla Kamp Yaptı
1 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren spor okulları tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar babalarıyla kamp yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde faaliyet gösteren spor okulları tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar babalarıyla kamp yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Diriliş Gençlik Kampı'nda üç gün süren kampta 120 çocuğun, babalarıyla doğada keyifli vakit geçirdiği kaydedildi.
Kampta, doğa yürüyüşü, matrak, okçuluk ve satranç gibi spor aktivitelerinin yanı sıra kardan adam yapma ve kartopu oynama etkinliklerinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Kampta televizyon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerinin bulunmaması babalar ve oğulları için büyük bir fırsata döndü. Çocuklar okul zamanı yoğun ders programından, babalar ise iş temposundan sıyrılarak 3 gün boyunca baş başa kalıp beraber vakit geçirildi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın bağrında keyifli vakit geçiren babalar ve çocuklarının kamptan mutlu şekilde ayrıldıkları kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:02 Kaynak: AA
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