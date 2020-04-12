Son Dakika › Güncel › Çocuklar balkondan balkona 'isim-şehir' oynadı - Son Dakika
Çocuklar balkondan balkona 'isim-şehir' oynadı
6 saat önce
BURSA'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapsamında sokağa çıkamayan 4 çocuk, evlerinin balkonlarından 'isim-şehir' oynayarak zaman geçirmeye çalıştı.
BURSA'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapsamında sokağa çıkamayan 4 çocuk, evlerinin balkonlarından 'isim-şehir' oynayarak zaman geçirmeye çalıştı.
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan evlerde oturan 4 çocuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkamayınca balkonlarından iletişime geçerek oyun oynadı. Çocuklar, 'isim-şehir' oyunu oynayıp, eğlendi. Çocukların bu eğlencesi sosyal medyada ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:08 Kaynak: DHA
Son Dakika Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirme Açıklaması Üçüncü intihar girişiminde öldü Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi